Зокрема, Макконнелл пропонує надати Україні додаткову протиповітряну оборону, далекобійну артилерію та гуманітарну й економічну підтримку після ракетних ударів Росії по об'єктах української енергетичної інфраструктури.

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Макконнелл зазначив, що адміністрація президента та союзники США "повинні зробити більше, щоби забезпечити інструменти, необхідні Україні для протидії російській агресії", включно з "додатковою" допомогою.

Він закликав Білий дім і Захід "бути швидшими та активнішими у наданні необхідної допомоги Україні". Він закликав союзників по НАТО "піти назустріч" Україні.

З нашого боку Конгрес Сполучених Штатів профінансував і схвалив поточну допомогу на переважній двопартійній основі,

– сказав Макконнелл, закликаючи "пришвидшити" допомогу.

Він сказав, що республіканці у Сенаті "зосередять свій нагляд на забезпеченні своєчасної доставки необхідної зброї та більшої допомоги союзників Україні".

Зауважте! Позиція Макконнелла кардинально відрізняється від позиції лідера республіканців у нижній палаті американського парламенту Кевіна Маккарті, який заявив про бажання скоротити військову та фінансову допомогу Україні у разі перемоги Республіканської партії на виборах до Палати представників Конгресу США.

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