В частности, Макконнелл предлагает предоставить Украине дополнительную противовоздушную оборону, дальнобойную артиллерию, а также гуманитарную и экономическую поддержку после ракетных ударов России по объектам украинской энергетической инфраструктуры.

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Макконнелл отметил, что администрация президента и союзники США "должны сделать больше, чтобы обеспечить инструменты, необходимые Украине для противодействия российской агрессии", включая "дополнительную" помощь.

Он призвал Белый дом и Запад "быть быстрее и активнее в оказании необходимой помощи Украине". Он также призвал союзников по НАТО "пойти навстречу" Украине.

С нашей стороны, Конгресс Соединенных Штатов профинансировал и одобрил текущую помощь на преимущественной двухпартийной основе,

– сказал Макконнелл, призывая "ускорить" помощь.

Он сказал, что республиканцы в Сенате "сосредоточат свое наблюдение на обеспечении своевременной доставки необходимого оружия и большей помощи союзников Украине".

Примите во внимание! Позиция Макконнелла кардинально отличается от позиции лидера республиканцев в нижней палате американского парламента Кевина Маккарти, заявившего о желании сократить военную и финансовую помощь Украине в случае победы Республиканской партии на выборах в Палату представителей Конгресса США.

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