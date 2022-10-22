Колишній глава розвідки Сполучених Штатів Девід Петреус не виключає, що Росія може перетнути всі червоні лінії. Генерал наголосив, якщо буде ядерний удар, Вашингтон потужно на нього відповість, а також американські військові можуть втрутитись у війну.

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Яка умова втручання військ США у війну

Армія Сполучених Штатів одна з найсильніших у світі. Американські військові дуже допомогли б ЗСУ боротися з окупантами в Україні. За словами Петреуса, станеться це тоді, коли Росія піде на "шокуючі та жахливі" кроки.

Я думаю, що Росія могла б вжити дій в Україні, які були б настільки шокуючими та настільки жахливими, що Сполучені Штати та інші країни могли б відреагувати тим чи іншим чином, але як багатонаціональна сила на чолі зі Сполученими Штатами, а не як сила НАТО,

– сказав Петреус.

Однак генерал зазначив, що не в інтересах Путіна поглиблювати та затягувати війну. Вочевидь, лідер "другої армії світу" розуміє свою неминучу поразку на полі бою.

Його сили вже поступаються силам України, і найменше йому потрібний широкий конфлікт,

– сказав генерал.

Висловлювання ексочільника ЦРУ про війну в Україні

Наприкінці вересня Девід Петреус дав велике інтерв'ю 24 каналу, у якому висловився щодо ситуації на фронті. Зокрема, він переконаний, що:

Росія програє у цій війні. Путіну не допоможе навіть часткова мобілізація, яку він оголосив у вересні.

У ЗСУ є шанси зайти на територію Криму до кінця 2022 року, але ситуацію спрогнозувати важко.

Американські танки Abrams M1 не підійдуть ЗСУ. Він пояснив чому.

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