Колишній глава розвідки Сполучених Штатів Девід Петреус не виключає, що Росія може перетнути всі червоні лінії. Генерал наголосив, якщо буде ядерний удар, Вашингтон потужно на нього відповість, а також американські військові можуть втрутитись у війну.
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Яка умова втручання військ США у війну
Армія Сполучених Штатів одна з найсильніших у світі. Американські військові дуже допомогли б ЗСУ боротися з окупантами в Україні. За словами Петреуса, станеться це тоді, коли Росія піде на "шокуючі та жахливі" кроки.
Я думаю, що Росія могла б вжити дій в Україні, які були б настільки шокуючими та настільки жахливими, що Сполучені Штати та інші країни могли б відреагувати тим чи іншим чином, але як багатонаціональна сила на чолі зі Сполученими Штатами, а не як сила НАТО,
– сказав Петреус.
Однак генерал зазначив, що не в інтересах Путіна поглиблювати та затягувати війну. Вочевидь, лідер "другої армії світу" розуміє свою неминучу поразку на полі бою.
Його сили вже поступаються силам України, і найменше йому потрібний широкий конфлікт,
– сказав генерал.
Висловлювання ексочільника ЦРУ про війну в Україні
Наприкінці вересня Девід Петреус дав велике інтерв'ю 24 каналу, у якому висловився щодо ситуації на фронті. Зокрема, він переконаний, що:
- Росія програє у цій війні. Путіну не допоможе навіть часткова мобілізація, яку він оголосив у вересні.
- У ЗСУ є шанси зайти на територію Криму до кінця 2022 року, але ситуацію спрогнозувати важко.
- Американські танки Abrams M1 не підійдуть ЗСУ. Він пояснив чому.
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