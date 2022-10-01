Петреус спрогнозував шанси ЗСУ зайти найближчим часом до Криму

Тож усіх цікавить, коли ЗСУ зможуть зайти на територію Криму. Прогноз висловив в інтерв'ю сайту 24 каналу колишній директор ЦРУ Девід Петреус.

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За його словами, для кожної локації є свої особливості: якщо, наприклад взяти міські локації Херсона у порівнянні з сільськими місцевостями Харківщини. Наступ на місто в рази важче. Тому наступ на Херсонщині буде повільнішим, бо треба зачищати великі місцевості, але ЗСУ вже не раз демонстрували, як ефективно вони це роблять.

На питання про те, чи є у ЗСУ шанси зайти до Криму до кінця 2022 року, генерал відповів, що така можливість є, але все залежить від багатьох чинників.

Якщо чесно, відповідь на це питання залежить від дуже багатьох факторів. Наприклад, чи відбудеться стрімке падіння моралі російських військ, настільки стрімке, що армія просто побіжить і розпадеться. Досі ми таке бачили в окремих випадках, але не масово. Якщо таке станеться, тоді точно така можливість існує,

– зауважив він.

Також це буде залежати від того як ефективно Україна зможе протидіяти цій хвилі мобілізації. Дуже багато залежатиме від погоди взимку. Він не думає, що погода стане сильно на заваді, але каже, що подивимося, як буде насправді.

Петреус додав, що також залежить від того, чи будуть такі потужні прориви, які ми бачили під час харківської кампанії, коли українські війська побачили можливість і потужно нею скористалися.

Я вважаю, що це можливо, – генерал США

ЗСУ вже довели – можливо все. Але тут є один дуже важливий фактор – росія досі має можливість ударів по цивільній інфраструктурі України, по її населенню і мирним містам, нищить, наприклад, електростанції і лінії електропередач, лікарні. За законами війни такого робити не можна, особливо, якщо мова йде про лікарні, але росія це робить тому, що це все, що вони по суті можуть зараз робити – бити по цивільній інфраструктурі своїми ракетами, деякі з яких можуть вражати цілі в іншому кінці країни,

– підкреслив Петреус.

На його думку, прийде час, коли керівництво в Києві все ж почне схилятися до якихось певних перемовин. Але до того часу вже мають бути сформовані чіткі умови.

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