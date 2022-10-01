Петреус спрогнозировал шансы ВСУ зайти в ближайшее время в Крым

Так что всех интересует, когда ВСУ смогут зайти на территорию Крыма. Прогноз высказал в интервью сайту 24 канала бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус.

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По его словам, для каждой локации есть свои особенности: если, например, взять городские локации Херсона в сравнении с сельскими местностями Харьковщины. Наступление на город в разы тяжелее. Поэтому наступление на Херсонщине будет медленнее, потому что нужно зачищать большие местности, но ВСУ уже не раз демонстрировали, как эффективно они это делают.

На вопрос о том, есть ли у ВСУ шансы зайти в Крым до конца 2022 года, генерал ответил, что такая возможность есть, но все зависит от многих факторов.

Если честно, ответ на этот вопрос зависит от многих факторов. Например, произойдет ли стремительное падение морали российских войск, настолько стремительное, что армия просто побежит и распадется. До сих пор мы такое видели в редких случаях, но не массово. Если такое произойдет, тогда точно такая возможность существует,

– заметил он.

Также это будет зависеть от того, как эффективно Украина сможет противодействовать этой волне мобилизации. Очень многое будет зависеть от погоды зимой. Он не думает, что погода станет помехой, но говорит, что посмотрим, как будет на самом деле.

Петреус добавил, что также зависит от того, будут ли такие мощные прорывы, которые мы видели во время харьковской кампании, когда украинские войска увидели возможность и мощно ею воспользовались.

Я считаю, что это возможно, – генерал США

ВСУ уже доказали – возможно все. Но здесь есть один очень важный фактор – у России до сих пор есть возможность ударов по гражданской инфраструктуре Украины, по ее населению и мирным городам, уничтожает, например, электростанции и линии электропередач, больницы. По законам войны такого делать нельзя, особенно если речь идет о больницах, но Россия это делает потому, что это все, что они по сути могут сейчас делать – бить по гражданской инфраструктуре своими ракетами, некоторые из которых могут поражать цели в другом конце страны,

– подчеркнул Петреус.

По его мнению, придет время, когда руководство в Киеве все же начнет склоняться к каким-то определенным переговорам. Но к тому времени уже должны быть сформированы четкие условия.

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https://www.youtube.com/watch?v=1LTa1Z4vzhg