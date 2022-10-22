Бывший глава разведки Соединенных Штатов Дэвид Петреус не исключает, что Россия может пересечь все красные линии. Генерал подчеркнул, что если будет ядерный удар, Вашингтон мощно на него ответит, а также американские военные могут вмешаться в войну.

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Какое условие вмешательства войск США в войну

Армия Соединенных Штатов – одна из самых сильных в мире. Американские военные очень помогли бы ВСУ бороться с оккупантами в Украине. По словам Петреуса, произойдет это тогда, когда Россия пойдет на "шокирующие и ужасающие" шаги.

Я думаю, что Россия могла бы предпринять действия в Украине, которые были бы настолько шокирующими и ужасающими, что Соединенные Штаты и другие страны могли бы отреагировать тем или иным образом, но как многонациональная сила во главе с Соединенными Штатами, а не как сила НАТО,

– сказал Петреус.

Однако генерал отметил, что не в интересах Путина углублять и затягивать войну. Очевидно, лидер "второй армии мира" понимает свое неизбежное поражение на поле боя.

Его силы уже уступают силам Украины, и меньше всего ему нужен широкий конфликт.

– сказал генерал.

Высказывания экс-главы ЦРУ о войне в Украине

В конце сентября Дэвид Петреус дал большое интервью 24 каналу, в котором высказался по поводу ситуации на фронте. В частности, он убежден, что:

Россия проигрывает в этой войне. Путину не поможет даже частичная мобилизация, которую он объявил в сентябре.

У ВСУ есть шансы зайти на территорию Крыма до конца 2022 года, но ситуацию спрогнозировать сложно.

Американские танки Abrams M1 не подойдут ВСУ. Петреус объяснил почему.

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