Про це в інтерв'ю сайту 24 каналу розповів колишній директор ЦРУ Девід Петреус. За його словами, навіть застосування ядерної зброї не змінить ситуації на полі бою.

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Росія опинилася в дуже сумній реальності

Петреус зазначив, що на полі бою є нова реальність.

Її ще не всі повністю усвідомлюють, але ця реальність дуже сумна для Росії, адже українські війська в рази кращі, ніж російські,

– наголосив генерал.

Він додав, що результатом цього є той факт, що Україна продовжуватиме відвойовувати свої території і йтиме далі. Мовиться про політичні рішення, які прийматимуть в Києві.

"Але цю нову реальність Росія вже не змінить. Звісно, вони зараз проводять мобілізацію, але ця мобілізація, знову ж таки, нічого не змінить", – зауважив Петреус.

Дивіться інтерв'ю з Девідом Петреусом:

Він зазначив, що ці мобілізовані – навіть, якщо вони б були в ідеальному фізичному стані – служили лише рік, і ця служба була роки тому.

"Росія просто не зможе тренувати своїх новобранців так, як це зараз робить Україна за допомогою НАТО. Отож Росія не змінить цю катастрофічну ситуацію, в якій вона зараз опинилася", – пояснив ексглава ЦРУ.

Петреус підсумував, що в якійсь певній точці в Кремлі зрозуміють, що нічого не вдіють, навіть, якщо застосують ядерну зброю. З їхнього боку це буде ще однією катастрофічною помилкою, яка не змінить ситуацію на полі бою і не виведе Росію з цієї катастрофічної нової реальності.

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