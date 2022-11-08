З 07:00 до 20:00 працюють дільниці у Сполучених Штатах. Окрім того, громадяни мають можливість проголосувати з дому – 24 канал інформує вас про найважливіші новини щодо проміжних виборів у Сполучених Штатах Америки 8 листопада.

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Байден сподівається на збереження демократами контролю у Конгресі

Чинний Президент США Джо Байден 7 листопада виступив на двох онлайн-зустрічах Національного комітету Демократичної партії. Він наголосив прихильникам на важливості голосування. Про це повідомляє The Hill.

Послухайте, якщо ми зможемо утриматися, то будемо в неймовірній формі. Уявіть, що ми зможемо зробити під час другого терміну, якщо збережемо контроль. Я знаю, що це звучить як дуже високі очікування, але у будь-якому разі я налаштований оптимістично,

– сказав Байден.

Американський президент також попередив про небезпеку "республіканців MAGA", яких підтримує Дональд Трамп. Байден вважає їх "одними з найтемніших сил" в історії США.

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Чи підтримуватимуть республіканці Україну, якщо переможуть

Лідер Республіканської партії у Палаті представників США Кевін Маккарті переконує, що дуже підтримує Україну. Однак, якщо він стане спікером, його колеги будуть вимагати в України значно більшої підзвітності стосовно постачання зброї.

Варто зазначити, що лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл закликав Джо Байдена збільшити та прискорити постачання зброї в Україну. Натомість його колега, республіканка Марджорі Тейлор Ґрін, заявила, що Україна більше не отримає допомоги, якщо її партія переможе на виборах до Конгресу.

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Ймовірно, Трамп незабаром анонсує, що знову боротиметься за президентське крісло

AFP повідомляє, що Дональд Трамп готується анонсувати якусь "дуже велику заяву" 15 листопада. Упродовж останніх кількох місяців він натякав, що хоче знову позмагатися за президентство.

Цілком можливо, що Трамп остаточно підтвердить свої наміри у вівторок. Він пояснив, що не оголошує заяву зараз, "щоб не відволікати увагу від дуже важливих, навіть критично важливих виборів".

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Важливість проміжних виборів в США

Через два роки після обрання президентом Байдена громадяни США повинні вирішувати, хто матиме більшість у двох палатах парламенту. Ці вибори також називають "проміжними" і варто зазначити, що ЗМІ приділяють значно набагато менше уваги, ніж президентським.

Однак голосування до Сенату та Конгресу – тобто до верхньої та нижньої палат парламенту мають значний вплив на те, яким буде баланс сил між республіканцями та демократами. Певною мірою цьогорічне голосування і впливає на те, як зміниться підтримка України Сполученими Штатами.

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