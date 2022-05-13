Товариш Пол

Таким чином Ренд Пол намагається просувати наратив, що війна Росії проти України – не стосується національної безпеки США.

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Це не так, кожен американець понесе значно більші витрати та шкоду, якщо Путін виграє, бо тоді війна перекинеться на інші держави та континенти.

І чим довше триває війна, тим більше несе витрат світ.

А Путін не готовий припинити війну без перемоги. І перемога для Путіна – це поглинання України.

Отже, єдиний варіант, в якому війна може закінчитися швидше – це тиск на Росію: на полі бою, санкціями та ізоляцією.

Битва за Законопроєкт

Своїми діями Пол ще більш затягує війну та демонструє Путіну, що підтримка Україні має межі і скоро вони настануть: "Конгрес знову намагається розглянути законопроєкт про витрати – той, який я сумніваюся, що хтось насправді читав – і немає жодного контролю над тим, як витрачаються гроші".

Законопроєкт вже кілька тижнів як доступний для аналізу. Товариш Пол знав про це, але почав говорити про свої занепокоєння тільки сьогодні.

Законопроєкт передбачає виділення додаткових сотен мільйонів доларів на структурний підрозділ, який буде займатися контролем.

Але товариш Пол хоче, щоб це був окремий інспектор. Сенат готовий був піти на цей компроміс та одразу поправкою внести додаткову посаду інспектора до проєкту. Але Пол наполягає, щоб законопроєкт повернули до Палати представників і внесли там.

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Яка мета сенатора

19 травня закінчуються повноваження Байдена щодо скорочення (отримання обладнання для України з запасів США) і товариш Пол про це знає, бо саме цю дату написали в листі сенаторам Блінкен та Остін, закликаючи прийняти пакет швидко: "Все, що я просив, — це внести поправку до остаточного законопроєкту, яка дозволить Генеральному інспектору контролювати, як витрачаються кошти. Кожен, хто проти цього, є безвідповідальним".

Вже писала вище, що поправку товариша Пола були готові внести. Але Пол не хоче, щоб її внесли.

Він хоче повернути пакет в Палату, щоб Україна не отримала допомогу вчасно: "Хоча я співчуваю народу України і схвалюю його боротьбу з Путіним, ми не можемо продовжувати витрачати гроші, яких у нас немає. Ухвалення цього законопроєкту збільшує загальну суму, яку ми надіслали Україні, до майже 54 мільярдів доларів протягом двох місяців".

Не співчуває та не схвалює

Кілька тижнів тому він сказав, що Україна – частина Росії, та якби США не підтримували прагнення України вступити в НАТО, то можливо і Путін би не напав.

Цифра також абсолютно маніпулятивна. Бо близько половини цих коштів не будуть надіслані Україні.

Там гроші і на підтримку НАТО, і на боротьбу з голодом на африканському континенті, і багато чого ще: "Це загрожує нашій власній національній безпеці, і це, чесно кажучи, ляпас мільйонам платників податків, які намагаються купити газ, продукти та знайти дитячі суміші".

Національній безпеці загрожує товариш Пол, коли возить листи від Трампа Путіну, або толерує щедрі інвестиції Дерипаски в його Кентуккі.

І про ляпас, газ, продукти та дитячу суміш, товариш Пол повторює кремлівський наратив: високі ціни у західних виборців на пальне та продукти не тому, що Путін без жодних підстав та приводів на свій вибір вдерся в Україну, а тому що нібито західні політики підтримують Україну.

США, Велика Британія та ЄС два місяці кидають безліч сил на те, щоб боротися з цим наративом та пояснювати населенню правду. Водночас товариш Пол робить все, щоб цей наратив закріпився та жив.