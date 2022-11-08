Маккарті – лідер Республіканської партії у Палаті представників США – може обійняти посаду спікера. Якщо він переможе, то його колеги вимагатимуть від України більшої підзвітності у питаннях поставок зброї.

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"Потрібен не відкритий чек, а упевненість, що ресурси спрямовуються туди, де це потрібно. І потрібно, щоб Конгрес і Сенат мали можливість відкрито обговорювати це,

– заявив Маккарті.

Лідер республіканців в Сенаті закликав збільшити постачання

Тим часом Мітч Макконнелл – лідер республіканців у Сенаті – закликав збільшити та прискорити постачання зброї в Україну. Він додав, що мовиться загалом про додаткову протиповітряну оборону, далекобійну артилерію та гуманітарну й економічну підтримку.

За словами Макконнелла, США "мають зробити більше".

Зверніть увагу! Тим часом Марджорі Тейлор Ґрін – представниця республіканців – відзначилася одіозною заявою, що у разі перемоги її партії на виборах до Конгресу США Україна не отримає більше допомоги. Політикиня вже неодноразово підігрувала наративам Кремля.

Що каже радник Байдена

Джейк Салліван – радник президента США з питань національної безпеки – під час візиту до Києва заявив, що підтримка Штатів залишиться непохитною. Наявність необхідних ресурсів забезпечать.

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