Радник голови Офісу Президента Сергій Лещенко зауважив, що про це вже висловилися усі, хто міг. Зокрема, Володимир Путін та Сергій Лавров, повідомляє 24 канал.

Зауважте Пропонують вдарити ще й по "грузинських лабораторіях", – Лещенко про фейк щодо хімічної зброї

Ресурс російських чиновників – вичерпано. Вони поступово намагаються долучити своїх симпатиків або лобістів за кордоном. Зокрема, в Америці,

– заявив Лещенко.

Конгресвумен Ґрін повторила фейки

Лещенко зауважив, що конгресвумен Марджорі Тейлор Ґрін підігрує російському наративу.

Під час виступу у Конгресі вона повторила фейки у запитальній формі. Спершу заявила, що десь повідомляється, мовляв, Пентагон та Америка фінансують ці біохімічні лабораторії. А тоді запитала: а якщо це виявиться правдою?

Лещенко зауважив: конгресвумен прямо нікого не звинувачує, але підтримує вогник брехні у медійному просторі. Ґрін є симпатиком Росії. Конгресвумен вже звинувачували у тому, що вона надто пасивно реагувала на виступ Володимира Зеленського у Конгресі.

Також політикиня підтримувала рішення, спрямовані проти України. Окрім того, Ґрін не голосувала за те, щоб підтримувати Україну грошима та зброєю.

Лещенко вкотре наголосив: будь-які заяви про начебто біохімічні або біологічні лабораторії в Україні – є неправдою. Це спростували:

МОЗ України;

міжнародні організації;

російські біологи та хіміки, які, маючи профільну освіту, компетентно довели: це – неправда.

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