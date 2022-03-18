Цей фейк транслює особисто міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Про це розповів журналіст Сергій Лещенко.

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Вже роздумують "звільнити" від "лабораторій" і Грузію

Звісно, фейк звучить кумедно та абсурдно, однак росіяни вірять. Лавров говорить, нібито це був проєкт Пентагону, називає його найбільшим в світі.

Лещенко зауважив, що деякі пропагандисти пішли ще далі – поширюють інформацію, буцімто це ще й грузинський проєкт. Розказують, що він стосувався патогенних кажанів та почався в жовтні 2019 року, перед пандемією коронавірусу.

Деякі "експерти", які працюють з російською пропагандою, пропонують нанести удар не тільки по "українських лабораторіях", а навіть по "грузинських",

– наголосив Лещенко.

Лунають прямі погрози

Зокрема, таку пропозицію висунув пропагандист Михайло Александров. Він вимагає допуску росіян у Грузію на об'єкти, які сам і вигадав. Якщо ж грузини відмовляться, Александров пригрозив знищенням так званих "лабораторій".

Лещенко додав, що грузинська влада дає кволу реакцію на ці вкиди.

Дивіться брифінг Сергія Лещенка за 18 березня: