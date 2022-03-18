Этот фейк транслирует лично министр иностранных дел России Сергей Лавров. Об этом рассказал журналист Сергей Лещенко.

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Уже раздумывают "освободить" от "лабораторий" и Грузию

Конечно, фейк звучит забавно и абсурдно, однако россияне верят. Лавров говорит, будто бы это был проект Пентагона, называет его крупнейшим в мире.

Лещенко отметил, что некоторые пропагандисты пошли еще дальше – распространяют информацию, будто это еще и грузинский проект. Рассказывают, что он касался патогенных летучих мышей и начался в октябре 2019 года перед пандемией коронавируса.

Некоторые "эксперты", которые работают с российской пропагандой, предлагают нанести удар не только по "украинским лабораториям", а даже по "грузинским",

– подчеркнул Лещенко.

Звучат прямые угрозы

В частности, такое предложение выдвинул пропагандист Михаил Александров. Он требует допуска россиян в Грузию на объекты, которые сами придумал. Если же грузины откажутся, Александров пригрозил уничтожением так называемых "лабораторий".

Лещенко добавил, что грузинские власти дают слабую реакцию на эти вбросы.

Смотрите брифинг Сергея Лещенко за 18 марта: