РосТВ головного мозга

Сначала это может показаться забавным и абсурдным. Однако объявления жителей уже разлетелись по сети.

К слову Новый фейк: пропагандисты на фотошопили ответ за "Первый" канал

Так, похоже, россияне вполне серьезно прониклись фейками о "секретных биолабораториях США в Украине", а также якобы о том, что Украина разрабатывала биологическое оружие.

К сожалению, сейчас это одна из самых медийных в российской пропаганде тем.

Но это неудивительно, что россияне в это верят, поскольку им годами промывали мозги. Поэтому под влиянием этих пропагандистских нарративов, в подъезде одного из домов в Белгороде появилось следующее сообщение:

Внимание! В Украине 36 лабораторий США уже 20 лет инфицируют птиц и грызунов болезнями (чумой, холерой и т.д.), предназначенных для нас (русских, хохлов, армян, евреев и других). Пожалуста! Не привлекайте голубей булками! Оберегайте свои семьи (и мою) от заразы,

– говорится в панической надписи в подъезде.

На самом же деле на территории Украины никогда не было американских лабораторий.

Внимание! Сергей Лещенко отмечал, что очень важно опровергнуть пропаганду, поскольку Россия может использовать этот аргумент, чтобы атаковать Украину химическим оружием.

Паническое сообщение россиян / Фото из соцсетей