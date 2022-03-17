РосТВ головного мозга
Сначала это может показаться забавным и абсурдным. Однако объявления жителей уже разлетелись по сети.
К слову Новый фейк: пропагандисты на фотошопили ответ за "Первый" канал
Так, похоже, россияне вполне серьезно прониклись фейками о "секретных биолабораториях США в Украине", а также якобы о том, что Украина разрабатывала биологическое оружие.
К сожалению, сейчас это одна из самых медийных в российской пропаганде тем.
Но это неудивительно, что россияне в это верят, поскольку им годами промывали мозги. Поэтому под влиянием этих пропагандистских нарративов, в подъезде одного из домов в Белгороде появилось следующее сообщение:
Внимание! В Украине 36 лабораторий США уже 20 лет инфицируют птиц и грызунов болезнями (чумой, холерой и т.д.), предназначенных для нас (русских, хохлов, армян, евреев и других). Пожалуста! Не привлекайте голубей булками! Оберегайте свои семьи (и мою) от заразы,
– говорится в панической надписи в подъезде.
На самом же деле на территории Украины никогда не было американских лабораторий.
Паническое сообщение россиян / Фото из соцсетей