РосТБ головного мозку

Спершу, це може здатися цілком кумедно та абсурдно. Однак оголошення мешканців вже розлетілось мережею.

До слова Новий фейк: пропагандисти нафотошопили відповідь за "Первый канал"

Так, схоже, росіяни цілком серйозно перейнялися фейками про "секретні біолабораторії США в Україні", а також начебто про те, що Україна розробляла біологічну зброю.

На жаль, наразі це – одна з наймедійниших у російській пропаганді тем.

Але це й не дивно, що росіяни у це вірять, оскільки їм роками промивали мізки. Тож під впливом цих цілковито пропагандистських наративів, у під'їзді одного з будинків в Білгороді з'явилось таке повідомлення:

Увага! В Україні 36 лабораторій США вже 20 років інфікують птахів та гризунів хворобами (чумою, холерою і т.д.), призначених для нас (рускіх, хохлів, вірмен, євреїв та інших). Будь ласка! Не заманюйте голубів булками! Оберігайте свої сім'ї (і мою) від зарази,
– мовиться у панічному написі у під'їзді.

Насправді ж на території України ніколи не було американських лабораторій.


Панічний допис росіян / Фото з соцмереж