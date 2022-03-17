РосТБ головного мозку
Спершу, це може здатися цілком кумедно та абсурдно. Однак оголошення мешканців вже розлетілось мережею.
До слова Новий фейк: пропагандисти нафотошопили відповідь за "Первый канал"
Так, схоже, росіяни цілком серйозно перейнялися фейками про "секретні біолабораторії США в Україні", а також начебто про те, що Україна розробляла біологічну зброю.
На жаль, наразі це – одна з наймедійниших у російській пропаганді тем.
Але це й не дивно, що росіяни у це вірять, оскільки їм роками промивали мізки. Тож під впливом цих цілковито пропагандистських наративів, у під'їзді одного з будинків в Білгороді з'явилось таке повідомлення:
Увага! В Україні 36 лабораторій США вже 20 років інфікують птахів та гризунів хворобами (чумою, холерою і т.д.), призначених для нас (рускіх, хохлів, вірмен, євреїв та інших). Будь ласка! Не заманюйте голубів булками! Оберігайте свої сім'ї (і мою) від зарази,
– мовиться у панічному написі у під'їзді.
Насправді ж на території України ніколи не було американських лабораторій.
Панічний допис росіян / Фото з соцмереж