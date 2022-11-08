Вона зауважила, що США залишають за собою право говорити на високому рівні про питання, які хвилюють країну. Карін Жан-П'єр наголосила: це відбувалося упродовж останніх місяців.

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Наші розмови були зосереджені лише на зниженні ризиків та відносинах між США і Росією,

– заявила речниця Білого дому.

ЗМІ писали про розмову Саллівана з Патрушевим

За даними WSJ, контракти з Кремлем підтримує Салліван – радник президента США Джо Байдена з питань національної безпеки. За даними журналістів, він розмовляв з:

Миколою Патрушевим – "сірим кардиналом" Путіна, який активно підштовхував очільника Кремля до повномасштабного вторгнення в Україну.

Юрієм Ушаковим – помічником "бункерного діда".

Мовилося, що метою розмов Саллівана було недопустити застосування ядерної зброї чи зброї масового ураження. Восени 2022 року радник Байдена попередив Росію, що застосування ядерної зброї матиме для неї катастрофічні наслідки.

Дані про тривалість та кількість розмов наразі не публікують.

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