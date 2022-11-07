Радник Байдена запевнив, що Вашингтон продовжить підтримку України й після проміжних виборів у США. Що означав візит Саллівана – розповів 24 каналу російський публіцист із США Андрій Піонтковський.

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Рімейк "капітулянтського тріо"

Експерт зазначив, що нещодавній приїзд Саллівана до Києва став "рімейком" візиту 16 червня до Києва експрем'єра Італії Маріо Драгі, президента Франції Еммануеля Макрона та канцлера ФРН Олафа Шольца, які привезли Зеленському "капітулянтський план".

Їх послали за тією ж адресою, що й "російський корабель". Це було щось схоже. Дати оцінку деталям цього візиту дозволяють статті The Washington Post і The Wall Street Journal, інспіровані самим Салліваном. Це означає, що частина співробітників Білого дому вважають за необхідне продовження якогось діалогу з Путіним,

– пояснив оглядач.

За його словами, у цьому сенсі американським бюрократам не здається доречним і найкращим рішенням ультиматум Зеленського, що він не вестиме жодних переговорів з Путіним.

"Зрозуміло, що Салліван не поділяє таку думку, на відміну від Блінкена та Остіна. Салліван приїхав із місією схилити Зеленського до м'якшої позиції щодо переговорів. Так само як і "три державні діячі" приїздили з місією переконати Зеленського, щоб ухвалили "капітулянтський план", – додав політолог.

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"Допит полоненого"

Піонтковський запевнив, що Салліван, який їхав до Києва зі новим "планом капітуляції України", змушений був "дати задню".

Ми бачили пресконференцію Єрмака та Саллівана. Вона нагадувала "допит полоненого". З Салліваном зробили те, що Зеленський зробив 16 червня з Макроном. Салліван фактично "під диктовку" з наполегливими запитаннями повторив, що мир – це лише припинення Путіним агресії, припинення окупації та звільнення окупованих територій,

– підкреслив аналітик.

На його думку, Салліван виглядав "трохи розгубленим, пригніченим і фрустрованим".

"Мабуть, дуже хорошого "прочухана" він отримав в Офісі Президента за зачиненими дверима. Тому на пресконференції ми бачили "шовкового" Саллівана. Єрмаку, треба віддати належне – він його добре "обробив", – вказав публіцист.

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Суперечності у Вашингтоні

Експерт переконаний, що основний імпульс до поїздки Саллівана до України був у Вашингтоні.

Там, напевно, була гостра суперечка щодо позиції України й Саллівана відправили, оскільки він вважав по-іншому. У цьому Київ поставив крапку. Це була спроба зондування ґрунту для можливого пом'якшення позиції. Салліван завжди був за це,

– зауважив оглядач.

З його слів, місія Саллівана до Києва була приблизно такою ж, як і загадкова поїздка заступника Гітлера Рудольфа Гесса, який у момент, коли Німеччина і Британія вже перебували у стані війни, він 12 травня 1941 року без відома вищого керівництва партії та уряду, самостійно вилетів до Британії "із запасом палива в один кінець".

"Тобто це була скоріше його особиста ініціатива з перевірки однієї із "робочих гіпотез", яка не виправдалася. Гесс-Салліван з'їздив до Києва і Зеленський повівся як Черчилль. Щоправда, Черчилль Гесса заарештував і тримав у в'язниці", – резюмував Піонтковський.

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