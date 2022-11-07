Про це 24 каналу сказав речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Він зауважив, що останнім часом окупанти гатили по території України переважно ракетами Х-101 та Х-555.

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Чому в море вийшли російські кораблі без "Калібрів"

Ігнат зазначив, що відповідна статистика щодо "Калібрів" була з 10 жовтня. Очевидно, що зараз цих ракет в окупантів залишилося мало. Наприклад, в акваторії Чорного моря може стояти від 4 до 7 носіїв, а випускають чомусь лише 10 ракет.

Якщо сумарний залп може становити до 50 усіх кораблів тих ракет, скажімо умовно, а вони випускають чомусь 10, а чомусь пізніше випустили тільки 4, а ось позавчора випустили 2 ракети "Калібр",

– зауважив речник командування Повітряних сил ЗСУ.

Тобто, за його словами, можна зробити висновок, що виробництво не встигає поповнювати та доставляти "Калібри". Адже на виготовлення цієї ракети йде не один день. Це високотехнологічна зброя, яку треба зробити, перевірити, протестувати, запакувати, доставити на корабель і зарядити.

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Росіяни накопичують певну кількість цих ракет

Ігнат зауважив, що тому до 10 жовтня й не було таких великих обстрілів саме крилатими ракетами "Калібр". Окупанти стріляли ракетами Х-101 та Х-555, які є у них, ймовірно, ще в наявності.

А "Калібр" – це ракети, в яких теж є здатність закінчуватися. Можливо, вони мають ще до них запчастини на складах, але виробництво за один день не робиться,

– сказав речник командування Повітряних сил ЗСУ.

Він припускає, що росіяни накопичують певну кількість цих ракет, тому потрібно бути готовими, що ворог далі продовжить бити по критичній інфраструктурі України. Наразі ж відсутність носіїв "Калібрів" окупанти можуть пояснити, наприклад, забезпеченням зернового коридору.

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