Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов на брифінгу. До речі, стало відомо, що наразі певний запас ракет звозиться з місць зберігання, обслуговується та готується до наступного етапу масованих ударів.

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Скільки ракет і дронів ворог запустив по Україні за тиждень

За тиждень – з 27 жовтня по 3 листопада – росіяни запустили 68 ракет та застосували 30 дронів-камікадзе по різних об'єктах України.

Також загарбники намагаються активно проводити повітряну розвідку за допомогою безпілотників у Чернігівській, Київській, Сумській та Харківській областях.

Громов наголосив, що українські захисники протидіють всіма наявними засобами, зокрема сучасними засобами РЕБ. За його словами, 31 жовтня у Харківській області за допомогою антидронової рушниці перехопили БПЛА "Орлан-10".

Окрім цього, на правому березі Дніпра помітили збільшення застосування ворожої тактичної та армійської авіації, яка виконує свої польоти здебільшого з тимчасово окупованого Криму. Однак ЗСУ упродовж тижня ліквідували 4 літаки та 9 вертольотів окупантів.

Російські пілоти бояться залітати в зону дії нашої ППО, тому кількість збитих літальних апаратів противника порівняно невелика,

– зазначив Громов.

Чому важко збивати російські ракети Х-32

Нещодавно військовий експерт Роман Світан розповів 24 каналу, що у ракеті Х-32 Росія збільшила дальність запуску до 1000 кілометрів, принаймні так заявляють виробники, та додала активну головку самонаведення. Це зробило ракету більш точною. Якщо у Х-22 ймовірне відхилення від цілі – 300 метрів, то у Х-32 – лише кілька метрів.

За словами експерта, ракета Х-32 справді дуже складно збити. Вона вертикально падає ледь не каменем зверху на ціль з дуже великою швидкістю – до 5 звукових швидкостей.

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