Ракет поменшало

Насамперед це пов'язано з тим, що у росіян суттєво зменшилась кількість як ракет, так і іранських дронів. Про це 24 каналу розказав військовий експерт, генерал-лейтенант Ігор Романенко.

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За його словами, зокрема цьому слід завдячувати і подіям 29 жовтня у Севастополі, коли унаслідок вибухів було пошкоджено і фрегат "Адмірал Макаров", який став флагманом Чорноморського флоту Росії після потоплення "Москви". Що не менш важливо, "Адмірал Макаров" – це носій 8 ракет типу "Калібр". Крім того, можливо, було вражено і катер, який несе до 6 ракет.

Як слід знищувати російські ракети

Також Романенко зауважив, що зараз наступає той період, який прогнозували військові та експерти, коли Україна підготується, а союзники змінять своє ставлення та зрозуміють, що знищувати повітряні цілі потрібно насамперед ще до їхнього запуску. Тобто, наприклад, пускові установки з "Іскандерами" знищувати на землі, кораблі з "Калібрами" у морі або на базах, літаки, які несуть ракети, на аеродромах.

"Ми пам'ятаємо, як у Калузі на аеродромі було знищено, за різними оцінками, 4 – 6 літаків. "Бавовнятко" чи що це було, але це відбувається", – зауважив військовий експерт.

Він додав, що що зараз ми переступили ту лінію, за якою потрібно нарощувати зусилля, і тоді росіяни розумітимуть, що їхні цинічні атаки по Україні повертатимуться їм бумерангом.

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