Сьогоднішню масовану атаку світова преса порівнює з першими подібними атаками 10 жовтня. Про те, як західні ЗМІ реагують на ранкові обстріли України – читайте далі у матеріалі 24 каналу.

Зверніть увагу Масована ракетна атака по Україні: де атакувала Росія та які наслідки обстрілів

Реакція західної преси на масовані ракетні обстріли України

Американське видання The Washington Post назвало атаку нібито можливою помстою за пошкоджені 29 жовтня унаслідок вибуху кораблі у Севастополі. Крім того, журналісти відзначають, що обстріл відбувся безпосередньо перед прибуттям до Києва чеської делегації на чолі з прем'єр-міністром країни Петером Фіалою. Також видання порівнює цю атаку з обстрілами 10 жовтня, вказуючи на те, що це вже другий масштабний обстріл за цей місяць.

Британське видання The Guardian відзначає, що вже втретє протягом цього місяця Росія здійснює масштабні атаки на енергетичні об'єкти України, зокрема пригадали атаку дронами-камікадзе 17 жовтня. Тамтешні журналісти також пов'язують цю атаку з подіями у Севастополі, коли "щось сталося" з російськими кораблями з чорноморського флоту. Однак британські журналісти кажуть, що тепер ціллю ворога є не лише ТЕС і ТЕЦ, але й гідроелектростанції.

Ще одне британське видання BBC відзначає, що метою росіян є знеструмлення України напередодні зими, аби не лише ускладнити життя українцям, але й деморалізувати їх. Однак видання так само в контексті сьогоднішніх обстрілів згадує вибухи в Севастополі, але зазначає, що українська сторона ніяк не коментувала звинувачення Росії в атаках по її кораблях у тимчасово окупованому Криму. Водночас видання відзначило збільшення ефективності української ППО.

Американське видання The Wall Street Journal також назвало російські атаки спрямованими на деморалізацію українців. Водночас журналісти повторили тези про пов'язаність масованих обстрілів з вибухами на Кримському мосту й у Севастополі. Тут варто відзначити, що за даними розвідки, масована атака 10 жовтня планувалася Росією ще до вибухів на Кримському мосту, то ж і ця атака можна бути теж спланованою завчасно. Тобто може бути не пов'язаною з вибухами у Севастополі. Зокрема глава МЗС Дмитро Кулеба наголошував, що ці обстріли є не "відповіддю росіян", а демонстрацією їхнього бажання вбивати.

Головне про масовані ракетні обстріли 31 жовтня

Уранці 31 жовтня російські окупанти запустили понад 50 ракет Х-101 та Х-555 зі стратегічної авіації з району Каспійського моря. Сили ППО знищили 44 ракети.

Влучання окупантів по енергооб'єктах зафіксовані в Київській, Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Черкаській та Чернівецькій областях. На території Київщини, Дніпропетровщини, Полтавщини, Одещини, Миколаївщини, Вінниччини, Хмельниччини та Львівщини. Одна зі збитих ракет впала на територію Молдови.

Росіяни атакували енергетичну інфраструктуру, через що у 7 регіонах є проблеми з електропостачанням. Мова йде про Київщину, Харківщину, Черкащину, Кіровоградщину, Дніпропетровщину, Запоріжжя та Полтавщину.

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