В "Укренерго" повідомили, що стабілізаційні графіки погодинних відключень, які були введені з 6 години ранку в усіх регіонах, наразі скасовані. Для ліквідації аварій після ракетних ударів введені локальні обмеження споживачів в межах областей.

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Міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що графіки відключення споживачів застосовані у Києві, Черкасах, Запоріжжі, а також у Черкаській, Київській, Кіровоградській, Харківській Запорізькій та Полтавській областях.

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Відключення світла на Київщині

Окупанти вранці завдали ракетного удару по Києву, поціливши в енергетичний об'єкт. Унаслідок обстрілу в Києві виникли перебої зі світлом та водопостачанням.

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Голова Київської ОВА Олексій Кулеба повідомив, що частина Київського району знеструмлена. На території Київщини вводять екстрені відключення електроенергії. Мешканців Київщини закликають підготуватися до тривалої відсутності електроенергії.

Водночас, за інформацію мера Києва Віталія Кличка, у Деснянському районі столиці вже частково відновили електроенергію.

Скільки не буде світла на Харківщині

Через ранкові атаки ворога у Харківській області скасовано графіки погодинних відключень електроенергії. Про це інформує Харківська ОВА.

Повідомляється, що наразі вимушено повернули аварійні обмеження. Їх застосовують там, де необхідно стабілізувати ситуацію на цей час.

Однак кожне відключення триватиме не більше 4 годин поспіль.

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На Дніпропетровщині енергетична тривога

У Дніпропетровській області після ракетних ударів ворог енергетична тривога. Про це написав глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Повідомляється, що знову розпочалися відключення електрики. За його словами, система не може впоратися з навантаженням через вранішні удари росіян.

Зверніть увагу. Українці у всіх регіонах закликають заощаджувати електроенергію. Особливо з 6:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00.

Яка ситуація зі світлом у Запоріжжі

Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв близько 13:00 інформував, що електропостачання вже відновлено у Хортицькому районі Запоріжжя та на всьому правому березі міста. Крім того, у Хортицькому районі розпочато роботи з відновлення постачання води.

Також зі світлом та водою майже весь Заводський район, окрім одного кварталу. Є світло у частині Шевченківського району.

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Повідомляється, що тривають роботи з усунення наслідків надзвичайної ситуації в одному з районів міста, після чого стане можливим відновлення електропостачання і у решті лівобережної частини Запоріжжя.

Анатолій Куртєв повідомив, що в Олександрівському та у Вознесенівському районах вже ведуться роботи з відновлення електропостачання. Частково ці райони вже зі світлом.

Графік вимкнень електроенергії на Тернопільщині

У Тернополі та області застосовуватимуть графік погодинного відключення електроенергії, якщо буде відповідне розпорядження "Укренерго". ВАТ "Тернопільобленерго" подало оновлений графік вимкнень електроенергії у Тернополі.

До уваги. Графік погодинних вимкнень споживачів доступний за цим посиланням.

Жителів Тернопільщини попередили, що аварійні вимкнення електроенергії можуть бути і без графіка.

Відключення електроенергії у Луцьку

Мер Луцька Ігор Поліщук повідомив, що попередні графіки погодинних відключень наразі застосовуватись не будуть.

Станом на 08:13 на Волині не застосовували графіки погодинних відключень. Про початок їх застосування "Волиньобленерго" повідомлятиме додатково.

Поперденій графік відключень світла на Волині доступний за цим посиланням.

Яка ситуація зі світлом у Рівному

Очільник Рівненської ОВА Віталій Коваль 30 жовтня інформував, що в регіоні стабілізували енергетичну систему. Упродовж вихідних планових обмежень постачання електроенергії не було, а лише поодинокі аварійні відключення.

У понеділок, 31 жовтня, Коваль повідомив, що після відновлення стабільного електропостачання більше 73% шкіл області розпочали освітній процес в очній або змішаній формі навчання.

На Черкащині ліквідують наслідки ударів

У Черкаській області після ракетних ударів по об'єкту енергетичної інфраструктури триває робота з ліквідації наслідків. Про це повідомив глава Черкаської ОВА Ігор Табурець.

За його словами, енергетики працюють над відновленням енергопостачання. Передовсім йдеться про об'єкти соціальної сфери та житлово-комунального господарства.

Уже частково зі струмом обласний і районні центри. На жаль, внаслідок атак ворога на Черкащині відомо про чотирьох постраждалих. Вони зараз у лікарні.

На Львівщині скасували графіки погодинних відключень

Очільник Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що на Львівщині скасували графіки погодинних відключень, які були анонсовані 30 жовтня.

Козицький зазначив, що в окремих регіонах оператори розподільчих мереж запровадили локальні обмеження споживачів в межах областей, щоб ліквідувати наслідки ракетних ударів.

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