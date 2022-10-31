Вранці, 31 жовтня, жителі всіх областей Україну вкотре змогли переконатись у тому, що Росія терористична держава та обстрілює критичну інфраструктуру України. У цьому матеріалі 24 канал зібрав усю інформацію про те, як у Миколаєві, Львові та Одесі енергетики зараз змушені відключати світло через пошкодження окупантами енергосистеми нашої держави.

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Стабілізаційні відключення у Миколаєві

Голова Миколаївської ОВА у своєму телеграм-каналі повідомив, що розпочато стабілізаційні відключення електроенергії. Він наголосив, що енергетики роблять усе потрібне, аби якомога скоріше повернути струм в оселі.

О 16:58 Миколаївобленерго отримано розпорядження про застосування стабілізаційних відключень електричної енергії для споживачів 1 та 2 груп. О 17:13 для споживачів 3 та 4 груп,

– написав Кім.

Важливо! За оперативними у графіках світла в Миколаєві та області можна слідкувати на офіційній сторінці Миколаївобленерго за посиланням.

Ситуація у Львові та області

Очільник Львівщини Максим Козицький також написав про проблеми з електроенергією в регіоні та відключенням світла за вказівкою "Укренерго". Найімовірніше, струму не буде аж до 22:00.

До "Львівобленерго" надійшло розпорядження НЕК "Укренерго" про впровадження графіку аварійних відключень. Відключили електроенергію з 17:00. Споживачі будуть без живлення орієнтовно 3 – 4 години. На повне відновлення електропостачання варто очікувати до 22:00,

– зазначив Козицький.

Зверніть увагу! Оскільки це аварійні відключення, про них жителям Львові та області не могли розповісти завчасною. Однак за посиланням можна знайти інформацію відключення світла за певною адресою.

Напружено, але без напруги на Одещині

З 17:00 за розпорядженням НЕК Укренерго в Одеській області також відключили світло. Про це написали в ДТЕК Одеські електромережі. З графіком віялових відключень можна ознайомитись за посиланням.

Також там зазначили, що ситуацію в енергосистемі напружена тому варто споживати електроенергію помірно. Тобто вмикати енергомісткі прилади по черзі, максимально знизити споживання електроенергії:

вранці з 06:00 до 11:00

ввечері з 17:00 до 23:00



Як користуватись енергомісткими приладами / Інфографіка 24 каналу

Нагадаємо, Економіка 24 підготувала блок порад про те, як українцям діяти у разі вимкнення світла, води та мобільного зв'язку. Матеріал варто прочитати, оскільки він допоможе не бути дезорієнтованим, коли окупанти наступного разу пошкодять кричну інфраструктуру.

Варте уваги – потрібно готуватись до жорсткіших відключень світла: дивіться відео