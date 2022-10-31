Мета Росії
Як раніше розповідав 24 каналу Максим Білявський, провідний експерт енергетичних програм центру Разумкова, Росія намагається роз'єднати генеруючі потужності України з енергетичною системою.
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Тобто, ворог цілиться по так званим вузлам – це інфраструктура, що з'єднує генерацію споживачів.
Вони б'ють по трансформаторах, перемикачах. Фактично країна-агресорка прагне створити гуманітарну катастрофу для України. Однак, за моїми прогнозами, цього не станеться,
– додає Білявський.
Зникне мобільний зв'язок та інтернет: що робити
За рекомендаціями від Держспецзв'язку, українцям у разі обстрілів об'єктів зв'язку потрібно обмежити споживання мобільного інтернету до мінімуму:
- використовуйте фіксовані мережі звʼязку завжди, якщо є така можливість – до речі, деякі укриття облаштовані мережею Wi-Fi;
- за можливості відмовтесь від відео на користь текстових форматів;
- віддавайте перевагу текстовим повідомленням перед дзвінками та відеодзвінками;
- скоротіть всі розмови до мінімуму, адже, можливо, у цей самий час хтось намагається використати мережу, щоб викликати рятувальників або швидку;
- встановіть обмеження трафіку в налаштуваннях застосунків;
- вимкніть режим автоматичного завантаження медіафайлів у месенджерах:
- якщо не працює мережа вашого оператора, скористайтесь національним роумінгом;
- завантажте всю необхідну інформацію в памʼять смартфона або запишіть на папірці;
- встановіть на телефон месенджери, які працюють за принципом рації, щоб тримати звʼязок у разі, якщо зникне мережа.
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Як підготуватися до можливих перебоїв світла та води
- Запастися висококалорійними запасами продуктів та води, у разі вимкнення світла;
- Не забувати про павербанки;
- А якщо їх не має, то використовувати альтернативу: можна заряджати телефон від портативного комп'ютера, коли вони відімкнені від мережі;
Що робити, якщо зникло світло / Інфографіка 24 каналу
Як правильно економити електроенергію:
- На вихідні, якщо дозволяє погода, не залишайтеся вдома, для того, щоб не використовувати побутові електричні прилади;
- Варто багато готувати одразу на декілька діб, аби щодня не використовувати електро прилади. До прикладу, приготувати їжу об 11 вечора на 3 – 4 дні;
- Користуватися правилом: одна лампа плюс один прилад одночасно. Тобто якщо працює духовка – не вмикаємо тоді чайник, фен чи праску, а якщо прасуємо чи пилососимо – не вмикаємо електроплиту, чи духовку;
- за можливості перенести користування деякими з них на нічний період (пральні машини, бойлери, обігрівачі тощо).
Як діяти на випадок відсутності водопостачання / Інфографіка 24 каналу
Що робити, аби не перегоріли електроприлади
Віялових відключення світла можуть негативно вплинути на енергоприлади, а саме перегоріти. У коментарі 24 каналу експерт Олег Попенко пояснює, що для уникнення цього у квартирі можна поставити відсікач (роле) на кожен вхід, де є потужний прилад. Наприклад, на бойлер, на холодильник, на теплу підлогу тощо.
Це дасть можливість при перепадах напруги в мережі зберегти власну техніку,
– додає Олег Попенко.
Для бізнесу краще у цьому випадку встановлювати безперебійники, які дають можливість зберегти всю необхідну інформацію і продовжити працювати не залежно від перепадів напруги в мережі.
Не забувайте й про обмінні трансформатори в офісних приміщеннях. Вони мінімізується вплив перепадів електроенергії на техніку. Тобто навіть якщо іде перепад, на прилади іде потужність у 220 вольтів, пояснює Попенко.