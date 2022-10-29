Електроприлади можуть згоріти

Експерт з ЖКП Олег Попенко, у коментарі 24 каналу, розповів, що електроприлади цілком можуть "згоріти" через віялові відключення.

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Олег Попенко Експерт з ЖКП, голова правління Спілки споживачів комунальних послуг Це може відбутись після того, як у вас відключили електроенергію, а потім подали її до оселі.І під час подачі не завжди вона іде на рівні 220 вольт.

Перед розмовою з 24 каналом у пана Попенка не було електроенергії в помешканні, а коли її дали, то прилад відсікач (роле) на холодильнику зафіксував напругу в розетці на рівні 350 вольтів. Тож на прикладі з власного життя експерт доводить, що перепади електроенергії цілком реальні під час віялових відключень.

Тобто якби у мене не стояли відсікачі, то вся техніка могла б погоріти при таких перепадах напруги в мережі. На кожен вхід у мене стоїть окремий регулятор,

– ділиться він.

Як вберегти електроприлади від перегорання

Експерт пояснює, що у квартирі ви можете поставити відсікач (роле) на кожен вхід, де є потужний прилад. Наприклад, окреме роле на бойлер, на холодильник, на теплу підлогу тощо.

Це дасть можливість при перепадах напруги в мережі зберегти власну техніку,

– розповідає Попенко.

Що робити бізнесу

Також убезпечити приміщення від перепадів електроенергії може й бізнес. Для цього в офісних приміщеннях встановлюються безперебійники. До слова, вони постійно працюють в банках.

Тобто на випадок відсутності, або перепадів електроенергії продовжує працювати безперебійник і дає можливість зберегти всю необхідну інформацію і продовжити працювати не залежно від перепадів напруги в мережі,

– ділиться експерт з ЖКП.

Також бізнес можу встановити обмінні трансформатори в офісних приміщеннях через який, на випадок відсутності електроенергії, або перепадів, мінімізується вплив на техніку. "Тобто навіть якщо іде перепад, на прилади іде потужність у 220 вольтів", – пояснює Попенко.

Як розумно користуватись енергоємними електроприладами / Інфографіка 24 каналу