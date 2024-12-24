Допомога західних країн у 2025 році

Так, наприклад, у 2023 році пряма бюджетна підтримка від міжнародних партнерів склала близько 41 мільярд доларів, пише 24 канал з посиланням на прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

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Чітко розуміємо, звідки будемо брати кошти наступного року. Очікуємо залучити понад 38 мільярдів доларів зовнішнього фінансування для покриття найважливіших невійськових бюджетних видатків,

– сказав Шмигаль.

Зокрема Україна планує отримати ще кошти від заморожених російських активів.

Допомога від союзників у 2024 році

Денис Шмигаль також зазначив, що пряма бюджетна підтримка від міжнародних партнерів за цей рік становитиме близько 41 мільярда доларів.

Так 2024, згідно зі слів прем'єра, країна завершить в умовах фінансової стійкості. Сили оборони фінансуються:

за рахунок податків;

зборів;

внутрішніх позик у повному обсязі.

Завдяки партнерам покриваємо цивільні видатки. Понад 16 млрд євро отримали від ЄС за програмою Ukraine Facility. Майже 5,4 мільярда доларів – за програмою співпраці з МВФ. Пройшли вже шостий перегляд програми, і вчора Україні перерахували новий фінансовий транш,

– зазначив очільник уряду.

Зауважте! Україна пройшла вже шостий перегляд програми, і вчора отримала перерахування нового фінансового траншу.