МВФ покращив прогнози

Водночас МВФ прогнозує значне покращення економічних показників у 2026–2027 роках, повідомляє 24 Канал з посиланням на МВФ.

Читайте також Коли завершиться війна в Україні: базовий і негативний сценарії МВФ

Згідно з даними МВФ, у 2024 році економічне зростання підтримала вища, ніж очікувалося, стійкість до енергетичних криз.

Однак у 2025 році зростання може сповільнитися через складнощі на ринку праці, негативний вплив Росії на енергетичну інфраструктуру України та загальну невизначеність, пов’язану з війною.

Зауважте! Крім того, зазначається зростання інфляції, спричинене здебільшого підвищенням цін на продовольство, хоча інфляційні очікування залишаються стабільними.

Коли в Україні зросте економіка

МВФ відзначив, що Україні вдалося зберегти адекватні резерви завдяки значній зовнішній підтримці від міжнародних партнерів. Проте у Фонді наголосили, що загальний прогноз залишається «надзвичайно невизначеним» через триваючу війну.

Зауважте! У 2026–2027 роках МВФ очікує суттєвого зростання ВВП України, до 5,3% і 4,5% відповідно. При цьому деталі розрахунків цих прогнозів не були уточнені.

Монетарні прогнози

Також МВФ позитивно оцінив посилення монетарної політики Національним банком України та його готовність вживати додаткових заходів у разі погіршення інфляційних очікувань. У Фонді підкреслили, що гнучкість обмінного курсу сприятиме підвищенню стійкості економіки до зовнішніх шоків і збереже резерви.

Цікаво, що у прогнозах МВФ відсутні дані про курс гривні до долара на поточний та наступні роки. Відомо лише, що середній курс у 2023 році становив 38 гривень за долар США.

Цікаво! Щодо фінансового сектору України, у МВФ зазначили його стабільність, але підкреслили необхідність пильності через підвищені ризики. Фонд рекомендує продовжувати роботу з удосконалення санації банків і системи нагляду, використовуючи стрес-тестування та планування на випадок кризових ситуацій.