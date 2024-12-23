МВФ улучшил прогнозы

В то же время МВФ прогнозирует значительное улучшение экономических показателей в 2026–2027 годах, сообщает 24 Канал со ссылкой на МВФ.

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Согласно данным МВФ, в 2024 году экономический рост поддержала более высокая, чем ожидалось, устойчивость к энергетическим кризисам.

Однако в 2025 году рост может замедлиться из-за сложностей на рынке труда, негативное влияние России на энергетическую инфраструктуру Украины и общую неопределенность, связанную с войной.

Обратите внимание! Кроме того, отмечается рост инфляции, вызванный в основном повышением цен на продовольствие, хотя инфляционные ожидания остаются стабильными.

Когда в Украине вырастет экономика

МВФ отметил, что Украине удалось сохранить адекватные резервы благодаря значительной внешней поддержке от международных партнеров. Однако в Фонде отметили, что общий прогноз остается "чрезвычайно неопределенным" из-за продолжающейся войны.

Заметьте! В 2026–2027 годах МВФ ожидает существенного роста ВВП Украины, до 5,3% и 4,5% соответственно. При этом детали расчетов этих прогнозов не были уточнены.

Монетарные прогнозы

Также МВФ положительно оценил ужесточение монетарной политики Национальным банком Украины и его готовность принимать дополнительные меры в случае ухудшения инфляционных ожиданий. В Фонде подчеркнули, что гибкость обменного курса будет способствовать повышению устойчивости экономики к внешним шокам и сохранит резервы.

Интересно, что в прогнозах МВФ отсутствуют данные о курсе гривны к доллару на текущий и последующие годы. Известно лишь, что средний курс в 2023 году составил 38 гривен за доллар США.

Интересно! По финансовому сектору Украины, в МВФ отметили его стабильность, но подчеркнули необходимость бдительности из-за повышенных рисков. Фонд рекомендует продолжать работу по совершенствованию санации банков и системы надзора, используя стресс-тестирование и планирование на случай кризисных ситуаций.