Помощь западных стран в 2025 году
Так, например, в 2023 году прямая бюджетная поддержка от международных партнеров составила около 41 миллиарда долларов, пишет 24 канал со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.
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Четко понимаем, откуда будем брать средства в следующем году. Ожидаем привлечь более 38 миллиардов долларов внешнего финансирования для покрытия важнейших невоенных бюджетных расходов,
– сказал Шмыгаль.
В частности Украина планирует получить еще средства от замороженных российских активов.
Помощь от союзников в 2024 году
Денис Шмыгаль также отметил, что прямая бюджетная поддержка от международных партнеров за этот год составит около 41 миллиарда долларов.
Так 2024, согласно словам премьера, страна завершит в условиях финансовой устойчивости. Силы обороны финансируются:
- за счет налогов;
- сборов;
- внутренних займов в полном объеме.
Благодаря партнерам покрываем гражданские расходы. Более 16 млрд евро получили от ЕС по программе Ukraine Facility. Почти 5,4 миллиарда долларов – по программе сотрудничества с МВФ. Прошли уже шестой пересмотр программы, и вчера Украине перечислили новый финансовый транш,
– отметил глава правительства.
Заметьте! Украина прошла уже шестой пересмотр программы, и вчера получила перечисление нового финансового транша.