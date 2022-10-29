Электроприборы могут сгореть
Эксперт по ЖКУ Олег Попенко, в комментарии 24 каналу, рассказал, что электроприборы вполне могут "сгореть" из-за веерных отключений.
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Это может произойти после того, как у вас отключили электроэнергию, а затем подали ее в дом. И при подаче не всегда она идет на уровне 220 вольт.
Перед разговором с 24 каналом у господина Попенко не было электроэнергии в доме, а когда ее дали, то прибор отсекатель (роле) на холодильнике зафиксировал напряжение в розетке на уровне 350 вольт. Так что на примере из собственной жизни эксперт доказывает, что перепады электроэнергии вполне реальны во время веерных отключений.
То есть, если бы у меня не стояли отсекатели, то вся техника могла бы погореть при таких перепадах напряжения в сети. На каждый вход у меня стоит отдельный регулятор,
– делится он.
Как уберечь электроприборы от перегорания
Эксперт объясняет, что в квартире можно поставить отсекатель (роле) на каждый вход, где есть мощный прибор. Например, отдельное роль на бойлер, на холодильник, на теплый пол и т.д.
Это позволит при перепадах напряжения в сети сохранить собственную технику,
– рассказывает Попенко.
Что делать бизнесу
Также обезопасить помещение от перепадов электроэнергии может и бизнес. Для этого в офисных помещениях устанавливаются бесперебойники. Кстати, они постоянно работают в банках.
То есть на случай отсутствия или перепадов электроэнергии продолжает работать бесперебойник и дает возможность сохранить всю необходимую информацию и продолжить работать не зависимо от перепадов напряжения в сети,
– делится эксперт по ЖКУ.
Также бизнес могу установить обменные трансформаторы в офисных помещениях, через которые, в случае отсутствия электроэнергии или перепадов, минимизируется влияние на технику. "То есть даже если идет перепад, на приборы уходит мощность в 220 вольт", – объясняет Попенко.
Как разумно пользоваться энергоемкими электроприборами / Инфографика 24 канала