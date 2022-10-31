Про це 24 каналу сказав психолог Валентин Кім. Він зауважив, що такі удари по понеділках більш болючі, ніж якби російські військові обстрілювали в якісь інші дні.

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Чому росіяни здійснюють обстріли щопонеділка

Кім вважає, що може бути дуже багато сенсів таких дій росіян, із яких можна виокремити, зокрема, економічний і психологічний. Економічний полягає в тому, що у понеділок починається робочий тиждень і збільшується навантаження на електромережі.

Тому такий удар саме в понеділок зранку може завдати більшої шкоди. Це з економічного погляду,

– наголосив психолог.

За його словами, з іншого боку, люди виробили собі 5-денний робочий ритм і наша активність дуже сильно залежить від дня тижня. Тому ці обстріли б'ють не лише по енергетичній структурі та економіці України, а й по психіці.

Адже, пояснив психолог, ми начебто налаштовуємося на те, що більшість зусиль необхідно сконцентрувати саме на понеділок, і наш організм до цього звикає.

І в понеділок отримати знову таке психологічне потрясіння – це дуже-дуже болісно. Це створює негативний настрій на весь тиждень,

– зауважив Кім.

Він додав, що такі удари по понеділках, дійсно, більш болючі, ніж якби російські військові обстрілювали в якісь інші дні, бо вони збивають нас із звичного ритму.

Чи можна звикнути до відсутності побутового комфорту

Кім зазначив, що звикнути можна до будь-чого й люди постійно демонструють чудеса адаптації. Українці вже пристосувалися до великої кількості чинників, зокрема, до обстрілів по понеділках, до постійних повітряних тривог, до того, що відбувається руйнація країни й потрібно постійно відновлюватися.

Тому адаптація – все ж таки є адаптація. Ми адаптуємося, ми звикаємо, ми здатні звикнути ще до багатьох речей,

– наголосив психолог.

Але, зауважив він, у кожної людини є власний ресурс і, якщо вона не живе у світі, в якому може задовольнити свої базові потреби, а найперше – це потреба у безпеці, то людина виснажується.

Ми маємо усвідомлювати, що ми виснажуємося, ми все одно втрачаємо сили. І війна та ракетні удари все одно впливають на нас, і впливають дуже негативно,

– сказав Кім.

Тому, додав він, всім українцям треба відпочивати, відновлюватися, отримувати позитивні емоції. І нам потрібні звичайні людські речі, які стосуються того, від чого ми отримуємо задоволення в мирному житті.

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