Об этом 24 каналу сказал психолог Валентин Ким. Он отметил, что такие удары по понедельникам более болезненны, чем если бы российские военные обстреливали в другие дни.
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Почему россияне совершают обстрелы каждый понедельник
Ким считает, что может быть большое количество смыслов таких действий россиян, из которых можно выделить, в частности, экономический и психологический. Экономический заключается в том, что в понедельник начинается рабочая неделя и увеличивается нагрузка на электросети.
Поэтому такой удар именно в понедельник утром может нанести больший вред. Это с экономической точки зрения,
– подчеркнул психолог.
По его словам, с другой стороны, люди выработали себе 5-дневный рабочий ритм, и наша активность очень сильно зависит от дня недели. Поэтому эти обстрелы отражаются не только на энергетической структуре и экономике Украины, но и на психике.
Ведь, объяснил психолог, мы якобы настраиваемся на то, что большинство усилий необходимо сконцентрировать именно на понедельник, и наш организм к этому привыкает.
И в понедельник получить опять такое психологическое потрясение – это очень-очень болезненно. Это создает отрицательное настроение на всю неделю,
– заметил Ким.
Он добавил, что такие удары по понедельникам действительно более болезненны, чем если бы российские военные обстреливали в какие-то другие дни, потому что они сбивают нас с привычного ритма.
Можно ли привыкнуть к отсутствию бытового комфорта
Ким отметил, что привыкнуть можно к чему-либо и люди постоянно демонстрируют чудеса адаптации. Украинцы уже приспособились к большому количеству факторов, к обстрелам по понедельникам, к постоянным воздушным тревогам, к тому, что происходит разрушение страны и нужно постоянно восстанавливаться.
Поэтому адаптация – все же есть адаптация. Мы адаптируемся, мы привыкаем, мы способны привыкнуть еще ко многим вещам,
– подчеркнул психолог.
Но, заметил он, у каждого человека есть собственный ресурс и, если он не живет в мире, в котором может удовлетворить свои базовые потребности, а прежде всего – потребность в безопасности, то человек истощается.
Мы должны осознавать, что мы истощаемся, мы все равно теряем силу. И война и ракетные удары все равно влияют на нас, и влияют очень негативно,
– сказал Ким.
Поэтому, добавил он, всем украинцам нужно отдыхать, восстанавливаться, получать положительные эмоции. И нам нужны обычные человеческие вещи, относящиеся к тому, от чего мы получаем удовольствие в мирной жизни.
Массированная атака Украины 31 октября: что известно
- Утром 31 октября российские оккупанты в очередной раз нанесли массированный удар по Украине. Под вражеской атакой оказался ряд регионов нашей страны.
- Противник бил по Украине ракетами из самолетов стратегической авиации Ту-95 и Ту-160. Украинские подразделения ПВО сбили большинство ракет, которыми враг наносил удары по Украине.
- В общей сложности российская армия атаковала ракетами десять регионов Украины. Из-за вражеских ударов повреждены 18 объектов, большинство из которых энергетические.
- В результате ракетных обстрелов в Киеве частично исчез свет. Местами нет водоснабжения, а местные жители сообщили и о перебоях с мобильной связью.
- Из-за массированных обстрелов критической инфраструктуры в разных регионах Украины вводятся экстренные отключения электроэнергии.