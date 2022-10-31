Об этом 24 каналу сказал психолог Валентин Ким. Он отметил, что такие удары по понедельникам более болезненны, чем если бы российские военные обстреливали в другие дни.

К теме Будут еще более жесткими сокращения потребления: какие последствия ракетных обстрелов для энергетики

Почему россияне совершают обстрелы каждый понедельник

Ким считает, что может быть большое количество смыслов таких действий россиян, из которых можно выделить, в частности, экономический и психологический. Экономический заключается в том, что в понедельник начинается рабочая неделя и увеличивается нагрузка на электросети.

Поэтому такой удар именно в понедельник утром может нанести больший вред. Это с экономической точки зрения,

– подчеркнул психолог.

По его словам, с другой стороны, люди выработали себе 5-дневный рабочий ритм, и наша активность очень сильно зависит от дня недели. Поэтому эти обстрелы отражаются не только на энергетической структуре и экономике Украины, но и на психике.

Ведь, объяснил психолог, мы якобы настраиваемся на то, что большинство усилий необходимо сконцентрировать именно на понедельник, и наш организм к этому привыкает.

И в понедельник получить опять такое психологическое потрясение – это очень-очень болезненно. Это создает отрицательное настроение на всю неделю,

– заметил Ким.

Он добавил, что такие удары по понедельникам действительно более болезненны, чем если бы российские военные обстреливали в какие-то другие дни, потому что они сбивают нас с привычного ритма.

Можно ли привыкнуть к отсутствию бытового комфорта

Ким отметил, что привыкнуть можно к чему-либо и люди постоянно демонстрируют чудеса адаптации. Украинцы уже приспособились к большому количеству факторов, к обстрелам по понедельникам, к постоянным воздушным тревогам, к тому, что происходит разрушение страны и нужно постоянно восстанавливаться.

Поэтому адаптация – все же есть адаптация. Мы адаптируемся, мы привыкаем, мы способны привыкнуть еще ко многим вещам,

– подчеркнул психолог.

Но, заметил он, у каждого человека есть собственный ресурс и, если он не живет в мире, в котором может удовлетворить свои базовые потребности, а прежде всего – потребность в безопасности, то человек истощается.

Мы должны осознавать, что мы истощаемся, мы все равно теряем силу. И война и ракетные удары все равно влияют на нас, и влияют очень негативно,

– сказал Ким.

Поэтому, добавил он, всем украинцам нужно отдыхать, восстанавливаться, получать положительные эмоции. И нам нужны обычные человеческие вещи, относящиеся к тому, от чего мы получаем удовольствие в мирной жизни.

Массированная атака Украины 31 октября: что известно