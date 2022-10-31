В частности, об этом сказал министр топлива и энергетики Украины в 2005 – 2006 годах Иван Плачков. О последствиях для энергетики он рассказал в эфире 24 канала.

Внимание Из-за ракетных обстрелов свет будут отключать в 6 регионах Украины: где не будет электроэнергии

По его словам, украинский энергетический комплекс получил еще один сильный удар со стороны россиян. К сожалению, энергетики не успеют восстановить разрушенные объекты – подстанции и часть энергоблоков на тепловых электростанциях.

Сейчас основной удар пришелся на гидроэлектростанции. Поврежденные – существенные.

Я думаю, это приведет к еще более жестким сокращениям потребления. Будут применяться не только веерные графики отключения энергетики, но и аварийные, они не являются регулярными,

– отметил Плачков.

Это нужно для того, чтобы восстановить инфраструктуру. Однако, чтобы быстро это сделать, не хватает резервного оборудования. Сейчас Украина ищет помощи у партнеров из других стран и делает заказ.

Поэтому сейчас важно оплачивать счета за коммунальные услуги и экономить все возможные энергоресурсы, чтобы у энергетиков была возможность закупать это оборудование.

Вместе с тем, как добавил бывший министр, если бы украинские защитники не сбили большинство ракет, то разрушений было бы гораздо больше. Тогда бы ситуация ухудшилась по всей стране.

Какие последствия ракетных ударов для энергетики: смотрите видео

В каких регионах Украины будут выключать свет

Министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что ракетным обстрелам подверглись электрическим подстанциям, объекты гидроэнергетики и тепловой генерации. В результате массированной атаки произошло частичное обесточивание.

Сообщается, что экстренно введены графики отключения света для потребителей в:

Киеве;

Черкассах;

Запорожье;

Черкасской области;

Киевской области;

Кировоградской области;

Харьковской области;

Запорожской области;

в Полтавской области.



Что делать, если у вас исчезнет свет / Инфографика 24 канала