Об этом 24 каналу сказал бывший министр топлива и энергетики Украины Иван Плачков. Он подчеркнул, что украинцам нужно быть готовыми к длительным отключениям электроэнергии.
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Как быстро можно восстановить поврежденные энергообъекты
Плачков отметил, что своими ударами по критической инфраструктуре россияне повреждают линии электропередачи, оборудование на подстанциях и опорных станциях. В настоящее время повреждено 40 – 45% инфраструктуры Украины.
Он подчеркнул, что энергетики сделали все возможное, чтобы возобновить электроснабжение после первого удара. Но нам нужно производить очень большой объем восстановительных работ, а для этого нужно отключать оборудование, поскольку под напряжением невозможно работать.
Поэтому, кроме регулярных и организованных графиков веерных отключений, энергетики вынуждены отключать аварийно для того, чтобы восстановить сети или подстанции после новых ударов,
– объяснил Плачков.
Поэтому, отметил экс-министр, есть также спонтанные отключения, о которых энергетики не успевают предупреждать потребителей. Ситуация осложняется еще и тем, что на изготовление определенного оборудования вместо поврежденного нужно кое-где полгода.
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Что нужно делать украинцам
Плачков подчеркнул, что мы должны быть готовы к отключениям на несколько часов, в неделю, а может, и на 2 – 3 недели. Это не исключено, если и дальше будут серьезные повреждения.
Он отметил, что особенно это касается жителей крупных городов, поскольку если не будет электроэнергии, то не будет и отопления. Если же не будет тепла и газа, то будет очень тяжело переждать период, пока энергетики все восстановят.
Поэтому мой совет таков. Мы должны искать друзей, знакомых, родственников, проживающих в селах и небольших городах, где есть альтернативное отопление для того, чтобы на какой-то период уехать,
– сказал экс-глава Минэнерго.
По его словам, если же невозможно будет уехать, то нужно делать в городах общественные пункты обогрева, где будут использоваться дизельные генераторы или строительные обогреватели.
Сейчас главная наша задача с вами для того, чтобы энергетики могли быстро восстанавливать инфраструктуру – нам нужно производить 100-процентную оплату за потребленную электроэнергию, чтобы были деньги, чтобы можно было это оборудование покупать,
– заявил Плачков.
Также, подчеркнул экс-министр, следует экономить все энергоресурсы, не только электроэнергию. Это касается газа и тепла, а также продуктов переработки нефти – бензина и дизельного топлива. Потому что ими нужно обеспечить нашу армию в полном объеме.
Атаки Россией объектов энергетической инфраструктуры: что известно
- Российские захватчики ежедневно атакуют критическую инфраструктуру и обесточивают украинские города.
- В ночь на 27 октября россияне снова ударили по объекту энергетической инфраструктуры. Поэтому энергетики вынуждены вводить еще более жесткие ограничения подачи электроэнергии.
- В Минэнерго заявили, что зеленая энергетика – это отрасль, которая пострадала больше всего из-за атак. Мы потеряли уже около 90% ветровых и примерно до 50% солнечных электростанций.