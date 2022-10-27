К сожалению, в результате ракетных атак повреждено большое количество распределительных подстанций и линий электропередач. Об этом 24 каналу сказал бывший министр топлива и энергетики Украины Иван Плачков.

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Пострадала практически вся инфраструктура электроэнергетического комплекса. Враг пытается оставить нас без энергообеспечения, чтобы напугать украинцев и вызвать панику,

– заметил он.

Здания могут "замерзнуть"

По словам Плачкова, в случае отсутствия электроэнергии в Киеве, что вполне возможно, у нас остановится теплоснабжение. "Если зимой при минус 10-15 градусах в зданиях остановится циркуляция в теплоносителях, внутридомовые сети замерзнут. Их будет очень трудно восстанавливать", – объяснил он.

Так что готовиться нужно к худшему сценарию. Присоединиться должны все – местные органы власти, руководители ОСМД, руководители компаний и другие.

"Очень важно, чтобы в каждом доме, в каждом сооружении был ответственный человек. Если будет информация, что остановится теплоснабжение на какой-то период, нужно немедленно закрыть задвижки, открыть дренажи, слить воду и сохранить трубопроводные системы, чтобы после восстановления теплоснабжения можно было подсоединить дом к теплу", – объяснил Плачков.

Кроме того, на Запорожской АЭС Украина потеряла 6 энергоблоков. Это почти 15% от общей генерации и 40% от потребления Украины. Безусловно, добавляет Плачков, у нас еще есть резервы генерации, но их не так много.

Главное – распределительные сети и подстанции. Даже если будет генерация, мы не сможем донести электроэнергию до потребителя, если не восстановим эту инфраструктуру,

– утверждает экс-министр топлива и энергетики Украины Иван Плачков.

Энергетики будут удерживать энергосистему

Как объяснил Плачков, электроэнергетическая система спроектирована таким образом, что потребитель потребляет столько, сколько и когда хочет, а энергетики должны в тот же момент дать то количество электроэнергии. Если мы потребляем больше, чем генерация производит, добавляет он, сначала диспетчера дают команду на веерные отключения, затем работает график аварийных отключений, затем работает автоматическая частотная разгрузка. Таким образом, обеспечивается баланс.

Если будет повреждено больше генерации – будут отключать все больше потребителей, чтобы не сделать блекаут, и вся энергосистема не упала,

– подчеркнул Плачков.

Энергетики будут прилагать максимум усилий, чтобы эту энергосистему удерживать. Плачков акцентирует, что сначала может быть больше отключений, потом все будет восстанавливаться – и так снова и снова.

"Все будет зависеть от объемов разрушенных инфраструктурных объектов энергетики", – подчеркнул он.

Сегодня бойцы ПВО мощно ограждают украинские инфраструктурные объекты от ударов россиян. В ближайшее время, считает Плачков, российским оккупантам будет трудно попасть в них.

"Но мы должны быть готовы к тому, что на определенный период энергосистема отключится. Но она возобновляется. Мы работаем во время войны, поэтому следует быть готовыми к самым сложным сценариям", – резюмировал бывший министр топлива и энергетики Украины Иван Плачков.

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