Сегодня ночью российские террористы снова атаковали энергетическую инфраструктуру. Повреждено оборудование в центральных областях.
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В центральных регионах введут более жесткие ограничения
Из-за террористических атак оккупантов, чтобы не допустить полного обесточивания центрального региона, энергетики вынуждены вводить более жесткие ограничения.
В Офисе Президента рассказали, что величина необходимого ограничения электроэнергии в Киеве, Киевской области, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях будет регулироваться в зависимости от текущей ситуации в энергосистеме.
Продолжаем работать вместе с представителями областных военных администраций, города Киева, Укрэнерго, Минэнерго и ДТЭК над решением вопроса,
– заверил Кирилл Тимошенко.
Для чего в регионах выключают свет
В Укрэнерго объяснили, что в настоящее время идет ремонт поврежденной ракетными обстрелами инфраструктуры магистральных сетей. Также возможно, что если у вас нет света, то именно в этот момент из-за повреждения определенных электростанций есть дефицит их мощности в сети именно вашего региона. А другие регионы не могут поделиться мощностью из-за того, что их сети также повреждены ракетными ударами и ударами дронов. Именно поэтому вводятся временные ограничения электроснабжения.
Итак, пока вы находитесь временно без света и єлектричества, в это время наши энергетики чинят сети и восстанавливают подстанции в сверхсложных условиях в любую погоду,
– рассказали в Укрэнерго.
Как экономить электроэнергию каждый день / Инфографика 24 канала
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