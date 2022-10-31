Утром, 31 октября, жители всех областей Украины в очередной раз смогли убедиться в том, что Россия террористическое государство и обстреливает критическую инфраструктуру Украины. В этом материале 24 канал собрал всю информацию о том, как в Николаеве, Львове и Одессе энергетики сейчас вынуждены отключать свет из-за повреждений оккупантами энергосистемы нашего государства.

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Стабилизационные отключения в Николаеве

Глава Николаевской ОВА в своем телеграм-канале сообщил, что начаты стабилизационные отключения электроэнергии. Он подчеркнул, что энергетики делают все необходимое, чтобы как можно скорее вернуть ток в дома.

В 16:58 Николаевоблэнерго получило распоряжение о применении стабилизационных отключений электрической энергии для потребителей 1 и 2 групп. В 17:13 для потребителей 3 и 4 групп,

– написал Ким.

Важно! За оперативными изменениями в графиках света в Николаеве и области можно следить на официальной странице Николаевоблэнерго по ссылке.

Ситуация во Львове и области

Глава Львовской области Максим Козицкий также написал о проблемах с электроэнергией в регионе и отключением света по указанию "Укрэнерго". Скорее всего, тока не будет до 22:00.

В "Львовоблэнерго" поступило распоряжение НЭК "Укрэнерго" о внедрении графика аварийных отключений. Отключили электроэнергию с 17:00. Потребители будут без питания ориентировочно 3 – 4 часа. Полного восстановления электроснабжения следует ожидать до 22:00,

– отметил Козицкий.

Обратите внимание! Поскольку это аварийные отключения, о них жителям Львова и области не могли рассказать преждевременно. Однако по ссылке можно найти информацию отключения света по определенному адресу.

Напряженно, но без напряжения в Одесской области

С 17.00 по распоряжению НЭК Укрэнерго в Одесской области также отключили свет. Об этом написали в ДТЭК Одесские электросети. С графиком веерных отключений можно ознакомиться по ссылке.

Также там отметили, что ситуация в энергосистеме напряженная, поэтому следует потреблять электроэнергию умеренно. То есть включать энергоемкие приборы поочередно, максимально снизить потребление электроэнергии:

утром с 06:00 до 11:00

вечером с 17:00 до 23:00



Как пользоваться энергоемкими приборами / Инфографика 24 канала

Напомним, Экономика 24 подготовила блок советов о том, как украинцам действовать в случае отключения света, воды и мобильной связи. Материал следует прочесть, поскольку он поможет не быть дезориентированным, когда оккупанты в следующий раз повредят кричную инфраструктуру.

Обратите внимание – нужно готовиться к более жестким отключениям света: смотрите видео