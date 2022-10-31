Уже черговий понеділок українці прокидаються не від сигналів будильника, а – звуків сирени та вибухів. Вороги не приховують, що цілеспрямовано атакують енергосистему, аби залишити громадян України без світла.

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Усіх цілей "досягнуто"

На щастя, українським системам протиповітряної оборони вдається оперативно збивати повітряні цілі загарбників – ракети чи дрони. Речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат раніше повідомляв, що ЗСУ ліквідували понад 40 російських ракет. Однак в Міноборони держави-терористки це визначати не хочуть.

Збройними силами Росії продовжено завдання ударів високоточною зброєю великої дальності повітряного та морського базування по системах військового управління та енергетики України. Цілей ударів досягнуто. Усі призначені об'єкти вражені,

– написали у ворожому відомстві.

Важливо, що цього разу загарбники не придумували казочок про те, що Україна "сама себе обстрілює", а російські військові тут ні до чого. Окупанти прямо говорять, що їхня мета – залишити цивільних без електрики, тепла, води та газу.

Для чого Росія обстрілює критичну інфраструктуру

Не так давно в ефірі 24 каналу експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак пояснював, чому окупанти не приховують своїх злочинів. Раніше загарбники запевняли, що цілять виключно по військових об'єктах, а тепер усе змінилося.

За його словами, атаки на енергосистему та знеструмлення міст є способом для Кремля приховати усі поразки на фронті. Тобто російська пропаганда подає влучання в енергопідстанції для своїх громадян як "велику перемогу", зміщаючи акцент з численних втрат в армії та постійних відступів солдатів.

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Окрім того, вочевидь, Росія не полишає надії на те, що Україна оголосить про капітуляцію. На думку Путіна, громадян нашої держави настільки мають розлютити віялові відключення світла, що вони постануть проти Зеленського, Збройних Сил та захочуть приєднатися до Росії. Звісно, що цього ніколи не станеться, однак це повний маразм, якщо Кремль справді намагається втілити цей план в життя.

У будь-якому разі важливо не підігравати Росії та не розхитувати ситуацію всередині країни. Зима буде складною, тому вартує до неї підготуватися, зробивши запаси води та їжі. Окрім того, важливо зараз заощаджувати електрику – це допоможе стабілізувати ситуацію в енергосистемі.

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