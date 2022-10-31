Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. За його словами, після ранкових прильотів ситуація у Харкові досить складна.

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Що відбувається у Харкові після прильотів

Терехов розповів, що ракетний удар припав по об'єкту критичної інфраструктури, внаслідок чого було знеструмлено метрополітен та наземний електротранспорт.

Наразі нам вдалося запустити Холодногірсько-Заводську лінію, а тролейбуси та трамваї ми замінили на автобуси,

– зазначив мер.

Також у місті є проблеми з водопостачанням, але енергетики та комунальники роблять все можливе, щоб якнайшвидше відновити подачу води до будинків харків'ян.

Терехов наголосив, що усі служби працюють над відновленням нормального життєзабезпечення Харкова.

Ракетна атака по Харкову

Раніше Терехов повідомляв, що 31 жовтня зафіксовано два прильоти по Харкову. Ворог ударив по об'єкту критичної інфраструктури у місті.

Згодом очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що близько 8:00 ворог завдав по Харкову та Чугуївському району ракетних ударів. Попередньо, ракетами комплексу С-300, які запустили з Бєлгорода. Внаслідок цього пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури, тому можливі перебої зі світлом.

Синєгубов додав, що постраждалих на цю хвилину немає, а всі служби працюють на місцях влучань.

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