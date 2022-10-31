Про це повідомили у пресслужбі Укрзалізниці. Нагадаємо, що також через масовані обстріли критичної інфраструктури вводять екстрені відключення світла.
Важливо Атака на критичну інфраструктуру Києва, Харкова, Черкащини й Запоріжжя: є проблеми зі світлом
Які потяги затримуються
У зв’язку з ранковими терористичними обстрілами енергетичної інфраструктури маємо знеструмлені ділянки. Резервні тепловози виведені, усі поїзди продовжать рух, заявили у відомстві.
Наразі із затримкою більш ніж на 30 хвилин прямує потяг №81/82 Київ – Ужгород.
Також затримуються такі рейси швидкісних потягів:
- №712 Київ – Краматорськ;
- №732 Київ – Дніпро.
Зауважимо, що 80% потягів, які зараз у дорозі, продовжують курсувати за графіком.
Що відомо про ракетну атаку росіян 31 жовтня
- Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів, що приблизно о 8:00 ворог завдав по Харкову та Чугуївському району ракетних ударів. Попередньо, ракетами комплексу С-300, які запустили з Бєлгорода. Пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури, тому можливі перебої зі світлом.
- Начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець повідомив, що ворог атакував один з об’єктів критичної інфраструктури Черкащини. У зв'язку з цим, частину області знеструмлено.
- Також зранку ворог також атакував об'єкт критичної інфраструктури Запоріжжя. Внаслідок цього у місті виникли відключення енергопостачання.
- Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що внаслідок ударів по об’єктах критичної інфраструктури частина столиці знеструмлена. В деяких районах немає водопостачання.
- Згодом мер уточнив, що окупанти пошкодили енергооб'єкт, який живить близько 350 тисяч квартир у столиці. Енергетики працюють на місці атаки.
- Крім того, вперше від початку повномасштабного вторгнення зафіксовано влучання ракети по Чернівецькій області. Ворожа ракета пошкодила об'єкт критичної інфраструктури.
- До речі, російські загарбники 31 жовтня намагалися атакували Львівську область. Проте плани окупантів зірвали підрозділи ППО.
- Також ворожі ракети поцілили в один з енергетичних об’єктів в районі Світловодська. Попередньо – без жертв. Наразі триває ліквідація наслідків пожежі.
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