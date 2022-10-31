Про це повідомили у пресслужбі Укрзалізниці. Нагадаємо, що також через масовані обстріли критичної інфраструктури вводять екстрені відключення світла.

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Які потяги затримуються

У зв’язку з ранковими терористичними обстрілами енергетичної інфраструктури маємо знеструмлені ділянки. Резервні тепловози виведені, усі поїзди продовжать рух, заявили у відомстві.

Наразі із затримкою більш ніж на 30 хвилин прямує потяг №81/82 Київ – Ужгород.

Також затримуються такі рейси швидкісних потягів:

№712 Київ – Краматорськ;

№732 Київ – Дніпро.

Зауважимо, що 80% потягів, які зараз у дорозі, продовжують курсувати за графіком.

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