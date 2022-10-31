Об этом сообщили в пресс-службе Укрзализныци. Напомним, что также из-за массированных обстрелов критической инфраструктуры вводят экстренные отключения света.

Важно Атака на критическую инфраструктуру Киева, Харькова, Черкасщины и Запорожья: есть проблемы со светом

Какие поезда задерживаются

В связи с утренними террористическими обстрелами энергетической инфраструктуры есть обесточенные участки. Резервные тепловозы выведены, все поезда продолжат движение, заявили в ведомстве.

Сейчас с задержкой более чем на 30 минут следует поезд №81/82 Киев – Ужгород.

Также задерживаются следующие рейсы скоростных поездов:

№712 Киев – Краматорск;

№732 Киев – Днепр.

Заметим, что 80% поездов, которые сейчас находятся в пути, продолжают курсировать по графику.

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