Об этом сообщил городской глава Игорь Терехов. По его словам, после утренних прилетов ситуация в Харькове достаточно сложная.

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Что происходит в Харькове после прилетов

Терехов рассказал, что ракетный удар пришелся по объекту критической инфраструктуры, в результате чего были обесточены метрополитен и наземный электротранспорт.

Пока нам удалось запустить Холодногорско-Заводскую линию, а троллейбусы и трамваи мы заменили на автобусы,

– отметил мэр.

Также в городе есть проблемы с водоснабжением, но энергетики и коммунальщики делают все возможное, чтобы как можно быстрее возобновить подачу воды в дома харьковчан.

Терехов подчеркнул, что все службы работают над восстановлением нормального жизнеобеспечения Харькова.

Ракетная атака по Харькову

Ранее Терехов сообщал, что 31 октября зафиксировано два прилета по Харькову. Враг ударил по объекту критической инфраструктуры в городе.

Впоследствии глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что около 8:00 враг нанес по Харькову и Чугуевскому району ракетные удары. Предварительно ракетами комплекса С-300, которые запустили из Белгорода. В результате повреждены объекты критической инфраструктуры, поэтому возможны перебои со светом.

Синегубов добавил, что пострадавших в эту минуту нет, а все службы работают на местах попаданий.

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