У Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки розповіли, як діяти, коли вимкнули світло.

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Алгоритм дій

Коли зникло електропостачання, то необхідно вимкнути з розеток електроприлади. Це дозволить уникнути пошкодження через перепади напруги. Не варто використовувати для обігріву газові плити, оскільки є ризик отруєння чадним газом.

Якщо ви мешкаєте у багатоквартирному будинку, де є ліфт, то варто перевірити, чи там ніхто не застряг. Також слід навідатись до сусідів похилого віку або маломобільних груп. Вони можуть потребувати допомоги.

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Актуальну інформацію потрібно дізнаватися з офіційних повідомлень влади або ДСНС. Якщо немає зв'язку та інтернету, то знайдіть радіо на батарейках. Коли використовуєте генератор потрібно встановити його поза межами приміщення та ділі від вікон.

До відключення електроенергії потрібно підготуватися. Варто мати вдома такі речі:

радіоприймач та ліхтарики на батарейках;

запас сірників, свічок і сухого спирту;

заряджений павербанк;

тижневий запас питної води, консервів або сублімованої їжі;

аптечку, включаючи особисті ліки, мінімум на тиждень.

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