Понеділкові обстріли, на жаль, стали уже чимось звичним для українців. Відчули наслідки прильотів по критичній інфраструктурі, зокрема, жителі столиці, які не мають струму та води в оселях.

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Відновлення водопостачання та електрики

Завдяки Збройним Силам вдалось збити велику кількість ракет та дронів, що летіли в сторону Києва. Якби не робота нашої армії, Україна давно б занурилась у повну темінь та громадяни були б без води та струму.

Проте прильоти ворожих ракет усе-таки сталися сьогодні вранці, 31 жовтня, – окупанти пошкодили енергооб'єкт біля Києва. Мер міста зазначив, що через це велика кількість містян не мають світла та води.

Наразі, через пошкодження енергооб'єкта біля Києва, 80% споживачів столиці залишаються без водопостачання. Працюють також і енергетики, щоб відновити енергопостачання в 350 тисяч помешкань Києва, які залишилися без світла,

– написав Віталій Кличко.

Проте він наголосив, що фахівці відповідних служб, зокрема "Київводоканалу", працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити роботу водопровідних станцій та електромереж.

Мер пообіцяв, що уже о 15 – 16 годині водопостачання повернуть жителям лівого берега та частково – правого. Окрім того, електрику вже частково відновили в Деснянському районі столиці.



Що робити, коли нема води / Картинка 24 каналу

Зверніть увагу! Попри те, що водопостачання обіцяють скоро відновити, важливо завжди мати в домівці запас води на випадок екстренної ситуації. Потрібно памятати, що окупанти у будь-який момент можуть вкотре обстріляти України та залишити громадян без світла, води та газу.



Як підготуватись до відключення світла / Картинка 24 каналу

Екстренні графіки відключення світла

Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що через обстріли українських міст владі доведеться застосовувати екстренні графіки відключення світла. У жовтні Росія пошкодила понад 40% енергоінфраструктури України, тому й не дивно, що ситуація в енергетиці настільки критична.

Звичайні українці можуть допомагати фахівцям стабілізувати ситуацію в енергосистемі, зменшуючи споживання електрики. Особливо важливо економити струм у пікові години – тобто вранці та ввечері.



Як користуватись енергомісткими приладами / Картинка 24 каналу

Нагадаємо, радниця міністра енергетики Лана Зеркаль заявляла, що обстрілами об'єктів інфраструктури російські військові хочуть здійснити "холодокост". Окупанти 7 разів били по одній підстанції біля Києва.

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