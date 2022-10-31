Понедельничные обстрелы, к сожалению, стали уже чем-то привычным для украинцев. Ощутили последствия прилетов по критической инфраструктуре, в частности, жители столицы, не имеющие электричества и воды в домах.

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Восстановление водоснабжения и электричества

Благодаря Вооруженным Силам удалось сбить большое количество ракет и дронов, летевших в сторону Киева. Если бы не работа нашей армии, Украина давно бы погрузилась в полную тьму и граждане были бы без воды и тока.

Однако прилеты вражеских ракет все-таки произошли сегодня утром, 31 октября, – оккупанты повредили энергообъект возле Киева. Мэр города отметил, что из-за этого большое количество горожан не имеют света и воды.

Сейчас, из-за повреждения энергообъекта возле Киева, 80% потребителей столицы остаются без водоснабжения. Работают также и энергетики, чтобы восстановить энергоснабжение в 350 тысячах квартир Киева, которые остались без света,

– написал Виталий Кличко.

Однако он отметил, что специалисты соответствующих служб, в частности "Киевводоканала", работают над тем, чтобы как можно быстрее возобновить работу водопроводных станций и электросетей.

Мэр пообещал, что уже в 15-16 часов водоснабжение вернут жителям левого берега и частично правого. Кроме того, электричество уже частично было восстановлено в Деснянском районе столицы.



Что делать, когда нет воды / Картинка 24 канала

Обратите внимание! Несмотря на то, что водоснабжение обещают скоро восстановить, важно всегда иметь в доме запас воды на случай экстренной ситуации. Нужно помнить, что оккупанты в любой момент могут в очередной раз обстрелять Украину и оставить граждан без света, воды и газа.



Как подготовиться к отключению света / Картинка 24 канала

Экстренные графики отключения света

Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что из-за обстрелов украинских городов властям придется применять экстренные графики отключения света. В октябре Россия повредила более 40% энергоинфраструктуры Украины, поэтому неудивительно, что ситуация в энергетике настолько критична.

Обычные украинцы могут помогать специалистам стабилизировать ситуацию в энергосистеме, уменьшая потребление электричества. Особенно важно экономить ток в пиковые часы – то есть утром и вечером.



Как пользоваться энергоемкими приборами / Картинка 24 канала

Напомним, советница министра энергетики Лана Зеркаль заявляла, что обстрелами объектов инфраструктуры российские военные хотят осуществить "хладокост". оккупанты 7 раз били по одной подстанции возле Киева.

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