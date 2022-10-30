С последним граждане нашего государства справились на отлично, продемонстрировав сплоченность тогда, когда это крайне необходимо. Именно поэтому уже второе утро удалось избегать аварийных отключений света.

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Украинцы экономят электроэнергию

Как отмечают в "Укрэнерго", утром 30 октября украинцы потребили на 2,6% меньше электроэнергии, если сравнивать с прошлым днем. Кроме того, верхнюю точку утреннего пика зафиксировали позже. Это также замедлило рост использования электроэнергии, а значит – нагрузку сети.

В субботу вечером мы также увидели, что украинцы бережно отнеслись к потреблению электроэнергии,

– отмечают в "Укрэнерго".

Если говорить на языке цифр, то в часы вечерней нагрузки снизилось потребление в:

Киеве на 6,2%;

Киевской области – 3,3%;

Черкасской области – 17,8%;

Харьковской области – 7,0%;

Черниговской области – 5,9%.

Поэтому в компании поблагодарили всех украинцев, которые присоединяются к борьбе на энергетическом фронте. Благодаря экономии электроэнергии удается поддерживать стабильную работу системы в Украине.

В то же время, жителей нашего государства попросили не перегружать сеть накануне начала рабочей недели. В "Укрэнерго" призвали не включать несколько мощных устройств одновременно. Если возникает необходимость постирать одежду, воспользоваться бойлером или обогреть квартиру, следует делать это ночью, когда нагрузка снизится.



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Но без аварийных отключений не обошлось

В 09:39 мэр Ровно Александр Третяк отметил, что в городе продолжаются аварийные отключения. По его словам, без света осталось несколько районов. Ремонтные бригады уже были вовлечены в работу и пытались восстановить электроэнергию.

Известно, что без света остались район Грабника, центр города, район ООО "Ровнооблэнерго". По состоянию на 12:30 актуальная информация, касающаяся восстановления поставок электроэнергии, не поступала.

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