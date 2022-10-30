Об этом сообщил городской голова Александр Третьяк. Энергетики уже работают и производят необходимые ремонтные работы.

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Где нет света

Электроснабжение отсутствует в центре города и в районах Грабника и "Ровнооблэнерго". Мэр города не уточнил, будет ли это отключение электроэнергии продолжаться 4 часа.

Однако Александр Третяк в очередной раз призвал граждан снизить использование электроэнергии. Это необходимый шаг по поддержке энергосистемы Украины.

Для того чтобы поддержать энергосистему, прошу всех уменьшить потребление электроэнергии до минимума — не включать энергоемкие приборы, максимально снизить потребление электроэнергии,

– подчеркнул мэр.

Часть Энергодара обесточена

Во временно оккупированном Энергодаре оккупанты устроили очередную провокацию и обстреляли город. Во время атаки оккупанты попали в одну из подстанций, в результате чего большинство районов города остались без электроснабжения.

Мэр Энергодара Дмитрий Орлов сообщил, что предварительно сообщил, что оккупанты попали в промышленную зону. Информации, когда возобновят электроснабжение, пока нет.

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