Про це повідомив міський голова Олександр Третяк. Енергетики уже працюють та проводять необхідні ремонтні роботи.
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Де немає світла
Електропостачання відсутнє у центрі міста та в районах Грабника й "Рівнеобленерго". Мер міста не уточнив, чи це відключення електроенергії триватиме 4 години.
Однак Олександр Третяк вкотре закликав громадян зменшити використання електроенергії. Це необхідний крок для підтримки енергосистеми України.
Для того, аби підтримати енергосистему, прошу всіх зменшити споживання електроенергії до мінімуму — не вмикати енергоємні прилади, максимально знизити споживання електроенергії,
– наголосив мер.
Частина Енергодара знеструмлена
У тимчасово окупованому Енергодарі окупанти влаштували чергову провокацію та обстріляли місто. Під час атаки окупанти влучили в одну з підстанцій, унаслідок чого більшість районів міста залишилися без електропостачання.
Мер Енергодара Дмитро Орлов повідомив, що попередньо повідомив, що окупанти влучили у промислову зону. Інформації, коли відновлять електропостачання, поки немає.
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