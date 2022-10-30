Про це повідомив міський голова Олександр Третяк. Енергетики уже працюють та проводять необхідні ремонтні роботи.

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Де немає світла

Електропостачання відсутнє у центрі міста та в районах Грабника й "Рівнеобленерго". Мер міста не уточнив, чи це відключення електроенергії триватиме 4 години.

Однак Олександр Третяк вкотре закликав громадян зменшити використання електроенергії. Це необхідний крок для підтримки енергосистеми України.

Для того, аби підтримати енергосистему, прошу всіх зменшити споживання електроенергії до мінімуму — не вмикати енергоємні прилади, максимально знизити споживання електроенергії,

– наголосив мер.

Частина Енергодара знеструмлена

У тимчасово окупованому Енергодарі окупанти влаштували чергову провокацію та обстріляли місто. Під час атаки окупанти влучили в одну з підстанцій, унаслідок чого більшість районів міста залишилися без електропостачання.

Мер Енергодара Дмитро Орлов повідомив, що попередньо повідомив, що окупанти влучили у промислову зону. Інформації, коли відновлять електропостачання, поки немає.

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