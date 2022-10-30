Чи допоможе переведення години зекономити електроенергію
Нагадуємо, в Україні у ніч з 29 на 30 жовтня переведуть стрілку годинника на зимовий час, тобто на 1 годину назад. Вважається, що такі дії допомагають економити електроенергію впродовж доби.
Читайте також Кредит у біткойні: чи вигідніший він за традиційну позику
За словами аналітик енергетичних ринків Максим Білявський у коментарі РБК-Україна, від цього певний ефект економії є, проте тільки якщо це витрати електроенергії на освітлення.
В середньому, внаслідок переведення стрілок вдається заощадити не більше 2% електроенергії. Водночас Україні через обстріли Росією енергетичної інфраструктури потрібна економія у 20% і більше. При тому, головним споживачем електроенергії є не вуличні ліхтарі, а побутові прилади та енергоємні підприємства.
Тому Білявський радить усім промисловим підприємствам для більшої економії:
- замінити прожектори майданчиків або лампи розжарювання на світлодіодні лампи.
- а також, оптимізувати парки компресорного обладнання (базова потужність з регульованим приводом, частотне регулювання), яке використовується для подачі повітря на технологічні операції у різні цехи.
Актуально Хотіли блекаут, але не вийшло: яка зараз ситуація з електроенергією в Україні
Поради, як заощадити на електроенергії українцям
На сьогодні економія електроенергії – це не лише менші платіжки за світло, але й допомога українській енергосистемі відновитися після російських обстрілів. Економіка 24 підготувала блок порад заощадження, а саме:
- Замініть звичайні лампи на енергоощадні;
Можна замінити на люмінесцентні з пониженим вмістом ртуті, або ж на світлодіодні, які трішки дорожчі, проте прослужать довше.
- Вимикайте світло;
Найлегший та найпростіший спосіб, що не потребує ніяких витрат – випрацювати у себе звичку гасити світло кожного разу як виходите з кімнати.
- Не залишайте зарядні пристрої у розетці;
Якщо цього не зробити, то електричні прилади чи зарядні пристрої продовжуватимуть споживати електроенергію. Відповідно, ви сплачуватиме зайві кошти.
- Менше використовуйте телевізор;
Переглядати фільм можна на зарядженому планшеті чи комп'ютері, а новини читати у телеграм-каналах через смартфон.
- Придбайте заощаджувальні прилади;
Можна придбати спеціальні електронні прилади з таймером, і вони працюватимуть лише у чітко встановлений проміжок часу.
- Техніка класу А ефективніша;
Саме клас А має найнижче енергоощадження. Існують прилади також класу А + та А ++, у яких енергоощадні можливості ще більші.
- Приймайте частіше душ, а не ванну;
Бойлер у такому разі менше споживає електроенергії.
- Встановіть розумний лічильник;
Тарифи у нічний проміжок часу (з 23:00 до 07:00) приблизно у два рази нижчі, ніж вдень.
- Зробіть невеличкий ремонт;
Як би дивно це не звучало, але саме ремонт зможе зменшити споживання електроенергії. До прикладу, світлі шпалери та фарбування стелі у світлі кольори допоможе відбивати у приміщенні приблизно до 80% сонячних променів.
- "Відкладайте прання";
У більшості пральних машин є функція "відкладання прання", яке може допомогти зменшити електроспоживання у пікові години.
Як розумно використовувати енергоприлади / Інфографіка 24 каналу