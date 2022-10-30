Поможет ли перевод часа сэкономить электроэнергию

Напомним, в Украине в ночь с 29 на 30 октября переведут стрелку часов на зимнее время, то есть на 1 час назад. Считается, что такие действия помогают экономить электроэнергию в течение суток.

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По словам аналитик энергетических рынков Максим Белявский в комментарии РБК-Украина, от этого определенный эффект экономии есть, однако только если это расход электроэнергии на освещение.

В среднем, в результате перевода стрелок удается сэкономить не более 2% электроэнергии. В то же время Украине из-за обстрелов Россией энергетической инфраструктуры нужна экономия в 20% и более. При этом главным потребителем электроэнергии являются не уличные фонари, а бытовые приборы и энергоемкие предприятия.

Поэтому Белявский советует всем промышленным предприятиям для большей экономии:

заменить прожекторы площадок или лампы накаливания на светодиодные лампы.

а также оптимизировать парки компрессорного оборудования (базовая мощность с регулируемым приводом, частотная регулировка), которое используется для подачи воздуха на технологические операции в различные цеха.

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Советы, как сэкономить на электроэнергии украинцам

На сегодняшний день экономия электроэнергии – это не только меньшие платежки за свет, но и помощь украинской энергосистеме восстановиться после российских обстрелов. Экономика 24 подготовила блок советов сбережения, а именно:

Замените обычные лампы на энергосберегающие;

Можно заменить люминесцентными с пониженным содержанием ртути, или же на светодиодные, которые немного дороже, однако прослужат дольше.

Выключайте свет;

Самый легкий и простой способ, не требующий никаких затрат – выработать у себя привычку гасить свет всякий раз, когда выходите из комнаты.

Не оставляйте зарядные устройства в розетке.

Если этого не сделать, электрические приборы или зарядные устройства будут продолжать потреблять электроэнергию. Соответственно вы будете платить лишние средства.

Меньше используйте телевизор;

Просматривать фильм можно на заряженном планшете или на компьютере, а новости читать в телеграмм-каналах через смартфон.

Купите сберегательные приборы;

Можно приобрести специальные электронные устройства с таймером, и они будут работать только в четко установленный промежуток времени.

Техника класса А более эффективна;

Именно класс А имеет самое низкое энергосбережение. Существуют приборы также класса А+ и А++, у которых энергосберегающие возможности еще больше.

Принимайте почаще душ, а не ванну;

Бойлер в таком случае меньше потребляет электроэнергию.

Установите разумный счетчик;

Тарифы в ночной промежуток времени (с 23:00 до 07:00) примерно в два раза ниже, чем днем.

Произведите небольшой ремонт;

Как бы странно это ни звучало, но именно ремонт сможет снизить потребление электроэнергии. К примеру, светлые обои и покраска потолка в светлые цвета поможет отражать в помещении примерно до 80% солнечных лучей.

"Откладывайте стирку";

У большинства стиральных машин есть функция "откладывания стирки", которая может помочь снизить электропотребление в пиковые часы.



Как разумно использовать энергоприборы / Инфографика 24 канала

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