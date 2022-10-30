Поможет ли перевод часа сэкономить электроэнергию
Напомним, в Украине в ночь с 29 на 30 октября переведут стрелку часов на зимнее время, то есть на 1 час назад. Считается, что такие действия помогают экономить электроэнергию в течение суток.
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По словам аналитик энергетических рынков Максим Белявский в комментарии РБК-Украина, от этого определенный эффект экономии есть, однако только если это расход электроэнергии на освещение.
В среднем, в результате перевода стрелок удается сэкономить не более 2% электроэнергии. В то же время Украине из-за обстрелов Россией энергетической инфраструктуры нужна экономия в 20% и более. При этом главным потребителем электроэнергии являются не уличные фонари, а бытовые приборы и энергоемкие предприятия.
Поэтому Белявский советует всем промышленным предприятиям для большей экономии:
- заменить прожекторы площадок или лампы накаливания на светодиодные лампы.
- а также оптимизировать парки компрессорного оборудования (базовая мощность с регулируемым приводом, частотная регулировка), которое используется для подачи воздуха на технологические операции в различные цеха.
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Советы, как сэкономить на электроэнергии украинцам
На сегодняшний день экономия электроэнергии – это не только меньшие платежки за свет, но и помощь украинской энергосистеме восстановиться после российских обстрелов. Экономика 24 подготовила блок советов сбережения, а именно:
- Замените обычные лампы на энергосберегающие;
Можно заменить люминесцентными с пониженным содержанием ртути, или же на светодиодные, которые немного дороже, однако прослужат дольше.
- Выключайте свет;
Самый легкий и простой способ, не требующий никаких затрат – выработать у себя привычку гасить свет всякий раз, когда выходите из комнаты.
- Не оставляйте зарядные устройства в розетке.
Если этого не сделать, электрические приборы или зарядные устройства будут продолжать потреблять электроэнергию. Соответственно вы будете платить лишние средства.
- Меньше используйте телевизор;
Просматривать фильм можно на заряженном планшете или на компьютере, а новости читать в телеграмм-каналах через смартфон.
- Купите сберегательные приборы;
Можно приобрести специальные электронные устройства с таймером, и они будут работать только в четко установленный промежуток времени.
- Техника класса А более эффективна;
Именно класс А имеет самое низкое энергосбережение. Существуют приборы также класса А+ и А++, у которых энергосберегающие возможности еще больше.
- Принимайте почаще душ, а не ванну;
Бойлер в таком случае меньше потребляет электроэнергию.
- Установите разумный счетчик;
Тарифы в ночной промежуток времени (с 23:00 до 07:00) примерно в два раза ниже, чем днем.
- Произведите небольшой ремонт;
Как бы странно это ни звучало, но именно ремонт сможет снизить потребление электроэнергии. К примеру, светлые обои и покраска потолка в светлые цвета поможет отражать в помещении примерно до 80% солнечных лучей.
- "Откладывайте стирку";
У большинства стиральных машин есть функция "откладывания стирки", которая может помочь снизить электропотребление в пиковые часы.
Как разумно использовать энергоприборы / Инфографика 24 канала